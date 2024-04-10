Слова родственников усугубили подозрения об убийстве Сулеймановой

10 апреля 2024, 02:20

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Вероятность того, что уроженка Чечни Седа Сулейманова мертва, довольно высока, эти подозрения усиливаются после слов ее родственников о повторном побеге, заявила подруга девушки Лена Патяева. Родственники Сулеймановой путаются в показаниях и не пытаются искать ее после заявленного побега, отметила правозащитница Александра Мирошниченко.

Как писал "Кавказский узел", следователь в Чечне вызвал Лену Патяеву на опрос по делу об убийстве ее подруги Седы Сулеймановой, которая была увезена родственниками из Санкт-Петербурга и перестала выходить на связь. 3 апреля стало известно, что Следком в ответах авторам обращений с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой уведомил о начале расследования уголовного дела. По какой статье возбуждено дело, не сообщалось. Правозащитники сообщили, что 6 февраля журналисты звонили семье Сулеймановой, и два близких родственника Седы заявили, что девушка сейчас находится рядом с ними, но трубку передать ей отказались. 8 апреля Патяева заявила, что считает версию о новом побеге Сулеймановой неправдоподобной.

7 февраля Кризисная группа СК SOS* сообщила, что два источника в Чечне озвучили версию об убийстве Седы Сулеймановой родственниками. Правозащитники потребовали от Следственного комитета и Генпрокуратуры провести проверку информации о возможном "убийстве чести". После проверки прокуратура заявила, что Сулейманова добровольно уехала в Чечню из Санкт-Петербурга.

Знакомая Седы Сулеймановой Лена Патяева рассказала 9 апреля корреспонденту "Кавказского узла", что ее оповестили о допросе, на котором она будет давать показания. "Самого допроса ещё не было, дата пока неизвестна. Когда будет какая-то конкретика, я сразу скажу об этом публично", - сказала она.

Патяева заявила, что она относится двояко к открытию уголовного дела в Чечне. "С одной стороны, я рада, что нас перестали, наконец, игнорировать, что они начали предпринимать какие-то действия именно в официальном юридическом поле. С другой стороны, я однозначно не верю в версию семьи о повторном побеге. И поэтому мне очень страшно сейчас за жизнь Седы. Я боюсь, что если родственники говорят, что она от них сбежала, это фактически <...> своеобразное признание в убийстве... Я не только допускаю, а я считаю эту вероятность очень большой, к сожалению", - посетовала она.

По словам Патяевой, практически никто в её окружении (в том числе люди, тесно связанные с регионом, знающие, как там всё устроено) вообще уже не верит в то, что Сулейманова может быть жива. "А я пока ещё надеюсь, что есть и маленькая вероятность, что жива... Но надеяться на это всё сложнее", - сказала девушка в заключении.

С открытием дела очевидно, что расследование будет в Чечне, потому что дело возбудил Следственный комитет по республике, сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель СК-SOS* Александра Мирошниченко. "Наши надежды и сомнения, скорее, связаны с качеством и результатами этого расследования", - отметила она.

По ее словам, есть основания полагать, что Сулеймановой нет в живых. "Иначе мы бы не били тревогу и не публиковали такую информацию. С того момента, как мы получили данные о возможной смерти Седы, ситуация стала только более странной. Седу нам так и не показали, родственники путаются в показаниях, а теперь девушку, которую ранее дважды находили, даже не начинали искать после очередного побега. Всё это вызывает вопросы, ответы на которые у следствия пока нет", - резюмировала Мирошниченко.

Длительное отсутствие информации о судьбе Седы Сулеймановой не дает оснований считать, что она убита, сообщили "Кавказскому узлу" знакомые с реалиями Чечни эксперты. "Убийства чести" не совершаются за недостаточную религиозность, родственники могли ограничиться изоляцией девушки, пояснили они.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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