Патяева вызвана на опрос по делу об убийстве Седы Сулеймановой

08 апреля 2024, 14:43

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Следователь в Чечне вызвал Лену Патяеву на опрос по делу об убийстве ее подруги Седы Сулеймановой, которая была увезена родственниками из Санкт-Петербурга и перестала выходить на связь.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно, что Следком в ответах авторам обращений с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой уведомил о начале расследования уголовного дела. По какой статье возбуждено дело, не сообщалось.

Подруга Сулеймановой Лена Патяева в феврале и марте проводила акции в Санкт-Петербурге в поддержку Седы Сулеймановой. О судьбе Сулеймановой ничего не известно уже 150 дней, заявила она на пикете 1 февраля.

Следователь пригласил на опрос Лену Патяеву на опрос по уголовному делу, возбужденному 25 марта в управлении СКР по Чечне по ее заявлению. Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство), сообщает сегодня в своем телеграм-канале Кризисная группа СК SOS*.

"При этом потерпевшей признана мать Седы, хотя она, по словам следователя, не подавала никаких заявлений в связи с исчезновением своей дочери", - говорится в сообщении.

Ранее, 6 февраля, журналисты звонили семье Сулеймановой, и два близких родственника Седы заявили, что девушка сейчас находится рядом с ними, но трубку передать ей отказались, отмечается в публикации.

"Также адвокату правозащитницы Светланы Ганнушкиной* удалось ознакомиться с доследственной проверкой прокуратуры по заявлению, в котором утверждалось, что Седу насильно вернули в Чечню. К материалам также приложено письменное объяснение Седы от 18 октября. По сути прокуратура не проверила изложенные в заявлении Ганнушкиной сведения и пришла к выводу, что Седу никто не задерживал и она добровольно вернулась в Чечню. Адвокат Ганнушкиной собирается подать жалобу на это решение", - сообщили правозащитники.

7 февраля Кризисная группа СК SOS* сообщила, что два источника в Чечне озвучили версию об убийстве Седы Сулеймановой родственниками. Правозащитники потребовали от Следственного комитета и Генпрокуратуры провести проверку информации о возможном "убийстве чести". После проверки прокуратура заявила, что Сулейманова добровольно уехала в Чечню из Санкт-Петербурга.

Напомним, 23 августа 2023 года к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее жениху Станиславу Кудрявцеву пришли силовики и задержали их, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на ее отказ от их услуг. 20 октября Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных девушки.

Седа Сулейманова еще в октябре 2022 года обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала ее недостаточная религиозность. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале того же года ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в Санкт-Петербурге, где и была задержана в августе.

Длительное отсутствие информации о судьбе Седы Сулеймановой не дает оснований считать, что она убита, сообщили "Кавказскому узлу" знакомые с реалиями Чечни эксперты. "Убийства чести" не совершаются за недостаточную религиозность, родственники могли ограничиться изоляцией девушки, пояснили они.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

29 августа 2023 года омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в отчете о встрече с Седой Сулеймановой заявил, что девушке ничего не угрожает и она находится в безопасности. Правозащитники тогда отметили, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому.

4 сентября 2023 года Мансур Солтаев сообщил о повторном визите к Сулеймановой. По его словам, девушка встретила его в хорошем настроении, а жалоб не высказывала. При этом в коротком ролике, который опубликовал Солтаев, Сулейманова просто провожает его до ворот, а на видео наложена музыка.

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