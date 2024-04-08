Подруга Седы Сулеймановой отвергла версию о ее повторном побеге

08 апреля 2024, 23:47

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Версия родственников Седы Сулеймановой о том, что девушка вновь сбежала, выглядит неправдоподобной, считает ее подруга Лены Патяева. По ее словам, Седа не раз говорила, что ее могут убить родные.

Как писал "Кавказский узел", следователь в Чечне вызвал Лену Патяеву на опрос по делу об убийстве ее подруги Седы Сулеймановой, которая была увезена родственниками из Санкт-Петербурга и перестала выходить на связь. 3 апреля стало известно, что Следком в ответах авторам обращений с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой уведомил о начале расследования уголовного дела. По какой статье возбуждено дело, не сообщалось. Правозащитники сообщили, что 6 февраля, журналисты звонили семье Сулеймановой, и два близких родственника Седы заявили, что девушка сейчас находится рядом с ними, но трубку передать ей отказались.

7 февраля Кризисная группа СК SOS* сообщила, что два источника в Чечне озвучили версию об убийстве Седы Сулеймановой родственниками. Правозащитники потребовали от Следственного комитета и Генпрокуратуры провести проверку информации о возможном "убийстве чести". После проверки прокуратура заявила, что Сулейманова добровольно уехала в Чечню из Санкт-Петербурга.

Версия родственников Седы Сулеймановой о том, что девушка повторно ушла из дома 5 февраля 2024 года не выдерживает критики, рассказала «Соте» подруга Седы Лена Патяева. "Поверить в том, что они могли допустить, что она от них сбежала, поверить в то, что она сбежала, не связавшись ни с кем, ни с правозащитниками, ни со мной, ни со Стасом - ну это просто невозможно. Это что, что родственники заявляются, что она сбежала "ушла" от них 5 февраля, а при этом 6 февраля с родственниками созванивались журналисты и им ответили, что она здесь, она рядом", - подчеркнула Патяева в видеоинтервью "Соте", которое опубликовано в Telegram-канале издания.

Патяева рассказала, что они познакомились, когда Патяева искала соседку для совместного съёма квартиры. Но после того когда к Седе на работу пришел ее родственник, девушка была вынуждена вернуться в шелтер Кризисной группы СК SOS*.

"Между попыткой похищения и удавшимся похищением сначала были её месяцы жизни в шелтере, она вживую не могла со мной видеться по правилам шелтера. Сдружились по переписке за это время. Весной она приняла решение уйти из СК SOS*", - рассказала Патяева.

Она рассказал, что когда увидела фотографию Седы с чеченским омбудсменом, "всё внутри оборвалось". "У меня был шок, потому что совместился образ моей петербурженки Седы, которую я знала, и Седы – бедной девушки, забитой, в платке, смотрящей в пол и в платье в пол. Я как человек, который ее знает, могу сказать, что она вообще не похожа на себя. Мне сложно было вначале просто узнать ее, что это реально она. От всего ее вида веет чем-то настолько депрессивным, ужасным, какой-то безысходностью, каким-то загнанным зверем. Она подчиняется, не смотрит ни в камеры, ни в лицо этого омбудсмена так называемого. Даже ее закрытая поза, как у нее руки сложены. <...> Эта фотография стала моментом отчаяния и осознания, что же там за кошмар происходит.

29 августа 2023 года омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в отчете о встрече с Седой Сулеймановой заявил, что девушке ничего не угрожает и она находится в безопасности. Правозащитники тогда отметили, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому. 4 сентября 2023 года Мансур Солтаев сообщил о повторном визите к Сулеймановой. По его словам, девушка встретила его в хорошем настроении, а жалоб не высказывала. При этом в коротком ролике, который опубликовал Солтаев, Сулейманова просто провожает его до ворот, а на видео наложена музыка.

Патяева сообщила, что Седа не рассказывала много о том, что происходило в семье, но над ней "сгущались тучи", поэтому она тогда решила бежать. "Когда она говорила "меня убьют", у меня это в голове не укладывалось. Одно дело знать это чисто теоретически, что такое есть, другое дело – от своей близкой подруги, от человека, которого я перед собой вижу, слышать «меня убьют родственники». Для нее это была реальность. Она говорила: «Ну вот так, как бы сильно тебя ни любили, но тебя могут убить, несмотря на всю любовь». Любовь — это одна категория, а необходимость убить — это другая категория", - рассказала Патяева в интервью, которое опубликовано на сайте издания 5 апреля.

По ее словам, она решила "верить в то, что Седа жива". "И я считаю, что мое решение ничуть не более необоснованное, чем решение <жениха Седы> С таса или кого угодно думать, что она мертва", - отметила девушка.

Длительное отсутствие информации о судьбе Седы Сулеймановой не дает оснований считать, что она убита, сообщили "Кавказскому узлу" знакомые с реалиями Чечни эксперты. "Убийства чести" не совершаются за недостаточную религиозность, родственники могли ограничиться изоляцией девушки, пояснили они.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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