Активистка кампании в поддержку Седы Сулеймановой заявила о преследовании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные пытались проникнуть в квартиру московской активистки Варвары Кошелевой, которая была заявительницей обращения в администрацию президента в связи с делом Седы Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля группа поддержки Седы Сулеймановой начала сбор подписей под обращением с требованием справедливого расследования дела. 11 мая подруга Седы Елена Патяева, которая инициировала кампанию, сообщила, что активисты собрали вдвое больше подписей, чем рассчитывали, под обращением в администрацию президента. Кампания охватила более 20 городов России и нашла отклик, в том числе у жителей Дагестана, Ингушетии и Кубани. 13 мая активисты передали в администрацию президента России более 7 тысяч собранных подписей.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву. В январе 2025 года Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следствия в Чечне, заявив, что за 10 месяцев расследование не дало никаких результатов. 20 марта Патяева провела в Грозном пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали ее, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

Об угрозах активистке кампании "Где Седа?" и соорганизатору сбора подписей Варваре Кошелевой Telegram-канал кампании сообщил 20 мая.

По словам активистов, неизвестные посетили дом Кошелевой в ночь на 19 мая, но информация о случившемся была опубликована позднее, когда Варвара предприняла меры безопасности.

“Ко мне ломились неизвестные мне люди, которые быстро убежали, как только на этаж зашли другие люди. Сняты пружины с дверей на этаже. Я безусловно связываю все эти действия с давлением из-за моей общественной деятельности. Вся моя деятельность легальна - я обращаюсь в госорганы, чтобы найти пропавшего человека. Весь мир хочет знать куда пропала Седа Сулейманова, и я тоже”, - цитирует слова Кошелевой Telegram-канал “Где Седа?”.

Организаторы кампании назвали визиты неизвестных к Кошелевой “тревожным событием”, отметив, что такое происходит уже не впервые: первая попытка неизвестных ворваться в квартиру активистки в ночное время была предпринята еще во время сбора подписей.

Варвара Кошелева была активной участницей кампании в поддержку Седы Сулеймановой еще в 2024 году. Она, в частности, направляла обращение к депутату Госдумы Адаму Делимханову и получила от его имени официальный ответ с отказом инициировать проверку по делу исчезнувшей уроженки Чечни.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.