Патяева вышла в пикет в Грозном с требованием найти Седу Сулейманову

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Подруга Седы Сулеймановой Лена Патяева вышла в пикет в Грозном с плакатом, на котором написано «Где Седа?».

Как писал "Кавказский узел", 29 января Елена Патяева провела одиночный пикет на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Она заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов. 31 января суд приговорил к 20 часам обязательных работ подругу Седы Сулеймановой Елену Патяеву, посчитав несогласованной публичной акцией ее одиночный пикет на мосту в Санкт-Петербурге. Патяева сочла задержание незаконным, но отметила, что оно "было максимально мягким", а также пожаловалась, что после задержания к ней не пустили адвоката.

Пикет Патяевой проходит у памятника погибшим журналистам в Грозном, в 13.31 мск сообщает телеграм-канал "Слово защите".

Вопрос«Где Седа?» продублирован на плакате на чеченском языке.

"Я осознаю все риски. Все, кто знал о моём решении - отговаривали меня всеми способами. Больше всех меня отговаривали правозащитники из СК SOS*. Единственные люди, которые глядя мне в глаза, советовали мне ехать со своими пикетами в Чечню - это петербургские полицейские. Спасибо им, конечно, за "добрый" совет, но решение я приняла не из-за них. Я решила приехать в Грозный и встать с одиночным пикетом, потому что я больше не вижу других способов достучаться до российских властей и общества. Год назад, 25 марта 2024 года Следственный Комитет Чеченской Республики завёл уголовное дело по факту безвестного исчезновения Седы Сулеймановой. Однако за целый год ни она сама, ни виновные в её исчезновении и вероятном убийстве так и не были найдены. Это неудивительно: если нет желания кого-то найти, то и за 100 лет его не найдёшь. Моя последняя надежда сдвинуть дело Седы с мёртвой точки - это резонанс и общественное давление. Поэтому я прошу вас меня поддержать. В отличие от меня вы никогда не знали Седу лично. Но вы - её сограждане. Вы - мои сограждане. Вы - моя последняя надежда", - написала сама Патяева в телеграм-канале "Где Седа?"

Напомним, в январе Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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