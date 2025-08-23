Подруга Седы Сулеймановой потребовала наказать ее убийц

Лена Патяева спустя два года после того как силовики увезли в Чечню Седу Сулейманову, вышла на пикет в Санкт-Петербурге с требованием наказать убийц подруги. По данным источников, Сулейманова была убита и похоронена в Чечне еще в ноябре 2023 года, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля "Кризисная группа СК SOS"* объявила о кампании по отправке обращений в СКР с требованием взять на контроль расследование исчезновения Седы Сулеймановой. К 13 июня председателю Следкома было направлено более 4000 онлайн-обращений с призывом взять расследование на контроль. К 21 июля Следственный комитет переадресовал в Чечню несколько таких обращений, а большинство обращений проигнорировал, поэтому "Кризисная группа СК SOS"* объявила о "дополнительной кампании" обращений в СКР. к 29 июля 330 человек направили в Следственный комитет России повторные обращения с требованием взять на контроль расследование. Следователи предложили подруге Седы Сулеймановой Лене Патяевой, которая ведет кампанию с требованием расследовать ее исчезновение, пройти полиграф в Чечне.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Лена Патяева вышла сегодня на пикет в Санкт-Петербурге. "Ровно два года назад Седу Сулейманову похитили из Питера и вывезли в Чечню. С этого дня она больше никогда не выходила на связь ни со мной, ни с другими подругами, ни со своим парнем, ни с правозащитниками, ни с журналистами. СК SOS считают ), что скорее всего она была убита спустя три месяца — в ноябре 2023 года. Я очень долгое время продолжала надеяться, что Седа может быть жива. Спустя два года у меня практически не осталось этой надежды. Значит ли это, что пора сдаться? Не для меня", - написала Патяева в Telegram-канале "Где Седа?"

Она требует, чтобы убийцы девушки понесли наказание. "Убийство вне закона в России. Любое убийство. В законе нет отдельного пункта, разрешающего «убийства чести» на территории Чечни. А раз так, раз у нас пока ещё одни законы, я требую, чтобы убийц Седы посадили в тюрьму", - написала она.

Как следует из фотографии, которую разместил Telegram-канал "Слово защите", Патяева стоит с плакатом "Хватит сажать меня. Посадите убийц Седы Сулеймановой".

Сулейманову могли убить в ноябре 2023 года и похоронить в ее родовом селе, сообщил директор кризисной группы СК SOS* Давид Истеев.

"По нашим данным, Сулейманову похоронили в селе Алхан-Юрт «за пределами кладбища, как собаку, на окраине дороги». Эта информация получена от нескольких независимых источников, которые могут иметь доступ к подобной информации от родственников Седы, друзей семьи или иных приближенных лиц. Мы не можем ее проверить, но считаем эту информацию достаточно достоверной", - говорится в сообщении.

В сообщении также указывается, что источники заявляли о том, что приказ отдал лично депутат Госдумы Адам Делимханов. Но достоверность этих сообщений вызвала сомнения. "Мы не можем называть эти сообщения заслуживающими доверия, так как нам не удалось установить, откуда эти источники могли бы получить такого рода информацию: соответствующих связей ни у кого из них нет. Есть вероятность, что эти сведения могут быть слухами. Сообщения о возможном участии Делимханова появились у нас после случая другой чеченской беглянки Лии Заурбековой, в дело которой публично вмешался Делимханов. Этот кейс мог послужить дополнительным катализатором для слухов. В пользу версии об участии Делимханова, однако, говорит практика регулярного вмешательства чеченских властей и силовых структур в делах беглянках", - говорится в Telegram-канале кризисной группы СК SOS*.

Напомним, депутат Госдумы Адам Делимханов ответил отказом на просьбу активистов инициировать проверку в связи с исчезновением уроженки Чечни Седы Сулеймановой.

Ранее Адам Делимханов деятельно отреагировал на ситуацию с другой этнической чеченкой Лией Заурбековой, которая сбежала от родственников, пытавшихся насильно вернуть ее домой. "Тогда об отсутствии полномочий депутат не сообщал", - отметили ранее представители "Кризисной группы СK SOS"*

Родственники 19-летней Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой. Сама девушка заявила в видеообращении, что опасается расправы со стороны родных. Адам Делимханов в тот день выразил уверенность, что в ближайшее время Заурбекову вернут родственникам. Он добавил, что участвует в деле Лии Заурбековой по прямому поручению Рамзана Кадырова. Позднее девушке удалось покинуть страну.

Напомним, в апреле-мае группа поддержки Седы Сулеймановой провела сбор подписей под требованием к администрации президента обеспечить эффективное расследование. Кампания охватила более 20 городов. 13 мая активисты передали в администрацию президента более 5000 подписей в подписных листах и 2000 электронных подписей под обращением. Администрация президента переадресовала обращение в Генпрокуратуру и Следком.

5 мая информация о похищении Седы Сулеймановой была направлена в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям. Это выведет дело Сулеймановой на международный уровень, анализ и рекомендации группы ООН станут напоминанием российским властям, пояснили правозащитники.

16 июня 2025 года стало известно, что МВД России объявило Сулейманову в розыск. Это свидетельствует скорее об имитации деятельности, так как при возбуждении уголовного дела все активные действия по розыску пропавшего проводятся на усмотрение следователя СК, указали правозащитники. Примечательно, что полицейские, задержавшие Патяеву после мартовского пикета в Грозном, назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.