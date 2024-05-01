Патяева допрошена в Грозном по делу об убийстве Сулеймановой

01 мая 2024, 13:56

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Следователь в Грозном допросил Лену Патяеву по делу об убийстве ее подруги Седы Сулеймановой, которая была увезена родственниками из Санкт-Петербурга и перестала выходить на связь.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно, что Следком в ответах авторам обращений с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой уведомил о начале расследования уголовного дела. По какой статье возбуждено дело, не сообщалось. 8 апреля стало известно, что дело расследуется по статье об убийстве. Следователь в Чечне вызвал на допрос для дачи показаний подругу Сулеймановой Лену Патяеву.

Подруга Сулеймановой Лена Патяева в феврале и марте проводила акции в Санкт-Петербурге в поддержку Седы Сулеймановой. О судьбе Сулеймановой ничего не известно уже 150 дней, заявила Патяева на пикете 1 февраля.

Лена Патяева сообщила, что была допрошена в Грозном как свидетель по делу об убийстве, пишет сегодня Sota.

Публикация Лены Патяевой размещена сегодня в ее телеграм-канале "Где Седа?". "В пятницу, 26 апреля, я ездила на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Поехать туда - это моё добровольное решение, никто на меня не давил. Изначально мне предложили пройти допрос по месту жительства в Питере. Но я решила, что важно поехать именно в тот регион, где Седа исчезла и где ведётся следствие. Для меня важно было ответить на вопросы именно того следователя, кто непосредственно ведёт дело. Я рада, что мне это удалось. Всё, что я со своей стороны могла сделать для помощи следствию - я сделала", - написала Лена Патяева.

Напомним, уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. В течение более полугода от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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