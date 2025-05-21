Активисты связали преследование Кошелевой с кампанией в защиту Сулеймановой

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Московская активистка Варвара Кошелева стала объектом преследования из-за своего участия в кампании с требованием расследовать исчезновение в Чечне Седы Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что жительница Москвы Варвара Кошелева, активно участвующая в кампании в поддержку Седы Сулеймановой, столкнулась с преследованием: два раза по ночам неизвестные люди пытались попасть в ее квартиру. Первый случай произошел во время сбора подписей под обращением в поддержку Сулеймановой, а второй – в ночь на 19 мая. "Ко мне ломились неизвестные мне люди, которые быстро убежали, как только на этаж зашли другие люди", - рассказала активистка.

14 апреля группа поддержки Седы Сулеймановой начала сбор подписей под обращением с требованием справедливого расследования дела. Кампания охватила более 20 городов России и нашла отклик в том числе у жителей Дагестана, Ингушетии и Кубани. Активисты передали в администрацию президента более 5000 подписей в подписных листах и 2000 электронных подписей под обращением.

После первого случая, который произошел вскоре после старта кампании, Варвара Кошелева сочла его случайностью, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сама девушка. «Но теперь, когда после следующего моего появления в СМИ кто-то снова приходит, я так уже считать не могу», - сказала она.

Рассмотреть, кто это был, не удалось

Активистка отметила, что не знает, кем были ломившиеся к ней люди. "Установить, кто это был, я не могу. Если брать первый случай - акцента [в речи визитеров] не было, дверь оба раза не открывала, при появлении кого-то у подъезда или на этаже оба раза всё прекращалось, и рассмотреть, кто это был, не удалось", - рассказала Варвара Кошелева.

По словам друзей, чье появление спугнуло визитеров в ночь на 19 мая, при их появлении кто-то убегал через черную лестницу, добавила активистка. "Что это полиция, в таком случае маловероятно. Я ставлю скорее на чеченцев и сочувствующих им во второй раз и на провокаторов - в первый", - сказала она.

Девушка добавила, что не обращалась в полицию. По ее словам, к 20 мая никакой реакции на сданные подписи не было.

Варвара Кошелева была активной участницей кампании в поддержку Седы Сулеймановой еще в 2024 году. Она, в частности, направляла обращение к депутату Госдумы Адаму Делимханову и получила от его имени официальный ответ с отказом инициировать проверку по делу исчезнувшей уроженки Чечни.

Кошелеву преследуют потому, что она - одна из основных организаторов кампании, считает близкая подруга Седы Сулеймановой Елена Патяева.

Именно она является автором текста нашего обращения в администрацию президента

"Она не скрывает ни своё имя, ни лицо, публично заявляет о том, что является одним из организаторов кампании. Более того, именно она является автором текста нашего обращения в администрацию президента и собственно заявительницей. Её адрес, как и мой, как и адрес практически любого человека в наше время найти не составляет труда... Почему выбрали именно её, а не меня? Возможно, просто потому, что те неизвестные лица, которые к ней стучатся с недобрыми намерениями, находятся в Москве, а не в Питере, и им было проще до неё дотянуться", - сказала Патяева корреспонденту "Кавказского узла".

Она воздержалась от предположений о том, кто приходил к Кошелевой. "Конечно, первое, что приходит в голову, если явно речь не про полицию (а тут явно не про них, иначе бы не уходили так просто) - это чеченские недоброжелатели. Но, мне кажется, это необязательно они, это могут быть и другие недоброжелатели, тут сложно гадать", - сказала Патяева.

Напомним, в апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. Следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

«Убийства чести» на Северном Кавказе В ряде республик Северного Кавказа распространены так называемые "убийства чести". Почему они так называются, в чем корни этого явления, какие республики ему подвержены -рассказывается в справке "Кавказского узла".

В январе 2025 года Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следствия, а 29 января провела одиночный пикет на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Она заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения Сулеймановой не дало результатов. Силовики задержали девушку, мотивировав это нарушением антиковидных ограничений, но позднее стало известно, что ей вменяют организацию несогласованной публичной акции. 31 января суд приговорил Патяеву к 20 часам обязательных работ, апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

20 марта Патяева провела в Грозном пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали ее, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена к родственникам в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

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