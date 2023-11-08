Огласка повлияла на интерес прокуратуры к истории Седы Сулеймановой

08 ноября 2023, 14:30

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На решение прокуратуры Санкт-Петербурга изучить историю Седы Сулеймановой, возвращенной силовиками к родственникам в Чечню, повлияли массовые обращения, и это дает надежду на расследование инцидента, указала Александра Мирошниченко. Маловероятно, что даже после многочисленных обращений последует реальная прокурорская проверка, возразила Светлана Ганнушкина*.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября Кризисная группа СК SOS* сообщила, что обращение жениха Седы Сулеймановой Станислава Кудрявцева было передано из аппарата уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой в Генпрокуратуру, а оттуда - в прокуратуру Санкт-Петербурга. 2 ноября Кудрявцев был принят в прокуратуре Санкт-Петербурга, где рассказал о том, как силовики вывезли Сулейманову в Чечню и запрещают ей встречаться с ним. По данным правозащитников, к 6 ноября в прокуратуру через специальную форму обратились более 900 человек, которые потребовали проверить действия силовиков по делу Сулеймановой. Многие обратившиеся получили уведомления, что их заявления переданы в прокуратуру Чечни.

23 августа к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее партнеру пришли силовики и забрали их в отделение, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на отказ девушки от их услуг. 20 октября жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных.

Массовые обращения в прокуратуру с требованием проверить действия силовиков по делу Сулеймановой повлияли на рассмотрение обращения Кудрявцева, считает пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS* Александра Мирошникова. "Кудрявцева опрашивали в рамках заявления самого Кудрявцева. Обращения, которые были поданы со стороны неравнодушных людей, вообще не предусматривают опрос этих людей. В основном обратившиеся получают ответ, что дело передано в чеченскую прокуратуру. Тем не менее, у нас есть основания предполагать, что массовые обращения повлияли на рассмотрение обращения Кудрявцева. В нашей практике было множество случаев, когда обращения в госорганы просто зависали там, проверки по ним не проводились. Поэтому то, что Кудрявцева вызвали на опрос, - это уже небольшая победа", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

У правозащитников пока по-прежнему нет возможности связаться с самой Сулеймановой, отметила она. "Ничего о ней не известно. Она не выходит на связь ни со Станиславом, ни с правозащитниками", - добавила Мирошникова.

По ее словам, до сих пор нет реакции и на решение Кудрявцева принять ислам и просьбу о встрече с Седой. "Реакции не было. Хотя, опять же, Станислав пытался договориться о встрече через уполномоченного по правам человека в Чечне [Мансура] Солтаева, но это не увенчалось успехом", - сообщила Александра Мирошникова.

То, что история Сулеймановой получила огласку, к ней подключилось много людей и прокуратура вынуждена на это реагировать – не обнадеживает в плане расследования истории Седы Сулеймановой, уверена глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Для меня никакой надежды это не дает. Мы обращались в офис Москальковой, где нам сказали, что обращение передано в прокуратуру, затем мы получили ответ по этому делу. Нам сказали, что Седу вызывали всего лишь в качестве свидетеля по делу о краже, после этого она по собственному желанию осталась со своей семьей. И сейчас они изображают, что как будто она это все делает добровольно. Но всем понятно, что происходящее с ней – не по ее желанию. Все это означает, что не будет никакого расследования и даже попыток узнать у нее, реально ли она хочет остаться с семьей", - сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что по закону прокуратура должна инициировать возбуждение дела о похищении человека. "Кроме этого, она должна обязать правоохранительные органы обеспечить безопасность Седы. Но правоохранительные органы, понимая, что нарушают закон, выдают так, что в этой ситуации нет ничего противозаконного. И проблема в том, что мы сейчас не можем ничего делать. Мы не можем отправлять своего сотрудника проверять состояние Седы, узнать, хочет ли она уйти", - отметила Ганнушкина.

Правозащитница рассказала, что несколько лет назад им удалось помочь женщине, которая оказалась в похожей ситуации. "Не буду вдаваться в подробности, называть республику и имена, но однажды был такой случай. По поручению уполномоченного по правам человека полицейские посетили семью, где против своей воли находилась эта женщина, и спросили, хочет ли она уйти. Он сказала, что хочет, и мы сразу же ее увезли. Тогда это был пример для родственников, как нельзя поступать в таких ситуациях. Но сейчас такое невозможно, времена другие", - сказала она.

В России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. По их словам, известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, поскольку юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

После показаний жениха прокуратура может инициировать процесс уголовного преследования, указала юрист Галина Тарасова. "Прокуратура вправе в рамках своих полномочий принять меры прокурорского реагирования. В частности, при установлении нарушений уголовного законодательства, может в порядке статьи 37 УПК РФ (в которой описаны полномочия прокурора. – Прим. "Кавказского узла") вынести мотивированное постановление о направлении материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства", - сказала юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 4 сентября омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил о повторном визите к Седе Сулеймановой. По его словам, девушка встретила его в хорошем настроении, а жалоб не высказывала. При этом в коротком ролике, который опубликовал Солтаев, Сулейманова просто провожает его до ворот, а на видео наложена музыка.

Ранее, 29 августа, Мансур Солтаев в отчете о встрече с Седой Сулеймановой заявил, что девушке ничего не угрожает, и она находится в безопасности. Кризисная группа СК SOS* отметила, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому.

В октябре 2022 года Седа Сулейманова обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала недостаточная религиозность девушки. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в том же городе, сообщили правозащитники.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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