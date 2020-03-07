Ученые в Кабардино-Балкарии высказались против внесения поправок в Конституцию России

07 марта 2020, 20:05

Сотрудники Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований раскритиковали поправки в Конституцию России за формулировки о поддержке соотечественников и государствообразующем народе.

Как сообщал "Кавказский узел", в регионах юга России ранее проходили акции протеста в связи с планирующимися поправками в Конституцию России. Так, на пикетах 1 марта в Волгограде активисты "Левого фронта" потребовали провести референдум по предложенным поправкам и голосовать за каждую поправку отдельно. 29 февраля член политсовета реготделения партии "Парнас" Ярослав Савин в Астрахани вышел с плакатом, на котором было написано "Конституцию меняют не для тебя". 21 февраля в Ростове-на-Дону активисты общественной организации "Быть услышанным" провели согласованный пикет, заявив, что "ни государство, ни граждане не готовы" к предлагаемым поправкам.

Сообщение о том, что сотрудники КБИГИ опубликовали письмо с протестом против внесения поправок в Конституцию РФ, поступило сегодня на смс-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Заявление сотрудников Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований по поправкам в законопроект об изменении Конституции России опубликовано сегодня на сайте общественной организации "Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр".

В нем 13 сотрудников КБИГИ, среди которых доктора и кандидаты исторических и филологических наук, выразили протест в отношении инициативы президента России по внесению поправок в действующую Конституцию страны.

15 января в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил, в частности, "вынести на обсуждение ряд конституционных изменений", в том числе "закрепить статус и роль Госсовета", а Госдуме доверить "не только согласование, но и назначение не только премьера, но и вице-премьера". Путин внес в Госдуму законопроект о поправках, и он уже принят в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим, передает РИА "Новости".

Ученые поясняют, что подписали заявление после того, как на сайте Госдумы появилась информация о том, что президент Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента новые поправки в законопроект об изменении Конституции, изложенные на 24 страницах и состоящие из двух частей. "Первая из них выступает в качестве обоснования «особого порядка» вступления их в силу. Принимая во внимание 136-ю статью действующей Конституции, которая не предусматривает процедуры «общероссийского голосования», инициатива президента РФ не выглядит безупречной", - говорится в заявлении сотрудников КБИГИ, текст которого также опубликовано на сайте «Кавказского узла».

Ученые также считают "далекой от оптимальной" содержательную часть документа. В частности, они считают избыточным объявление России правопреемницей Союза ССР и неубедительным тезис о "тысячелетнем" характере Российской Федерации. Кроме того, по мнению подписантов, "необходимость обеспечения «защиты исторической правды» также не представляется самоочевидной".

Особо ученые раскритиковали предложение о том, что "Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности", назвав его дискриминационным.

"Концовка тезиса, декларирующая необходимость поддержки только тем соотечественникам, которые сохраняют «общероссийскую культурную идентичность», по сути исключает из понятия соотечественник миллионы черкесов, татар, калмыков и других народов, чьи республики наряду с другими субъектами образуют РФ", - говорится в заявлении.

Также в нем названа неприемлемой, противоречащей духу федерализма, принципам прав и свобод человека, праву народов на самоопределение, зафиксированным в действующей Конституции России попытка учреждения единственного "государствообразующего народа" страны. "Мы утверждаем, что государствообразующими являются все народы РФ без исключения", - подчеркивают подписанты заявления.

В их числе доктор исторических наук, завотделом этнологии КБИГИ Барасби Бгажноков, ведущий научный сотрудник сектора кабардино-черкесской литературы КБИГИ, доктор филологических наук, член Союза писателей России Мадина Хакуашева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора средневековой и новой истории КБИГИ Асланбек Мирзоев, старший научный сотрудник сектора адыгского фольклора, кандидат филологических наук Мухамед Бухуров.