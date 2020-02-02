Ингушские юристы инициировали поправки в Конституцию

02 февраля 2020, 18:08

Конституция России в действующей редакции разрешает менять границы регионов лишь по взаимному согласию, это мешает "территориальной реабилитации" репрессированного ингушского народа, объяснило инициативу по внесению поправок в Конституцию реготделение "Ассоциации юристов России".

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября 2019 года члены совета ингушских тейпов на съезде в Назрани приняли резолюцию, в которой, в частности, потребовали от федеральных и республиканских властей пересмотреть вопрос принадлежности Пригородного района Северной Осетии.

В 2019 году Росреестр потребовал уточнить границы между регионами СКФО и внести сведения о них в Единый госреестр недвижимости до 2021 года. Северная Осетия не признает территориальные претензии Ингушетии и пересматривать границы с Ингушетией не будет, заявил в июне 2019 года министр по вопросам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуциев.

Совет Ингушского реготделения "Ассоциации юристов России" направил сопредседателю профильной рабочей группы Госдумы Павлу Крашенинникову поправки в Конституцию России, сообщил сегодня юрист из Назрани Руслан Оздоев на своей странице в Facebook.

"Речь о части 3 статьи 67 Конституции Российской Федерации, которая предусматривает изменение границ между субъектами только с взаимного согласия субъектов. Предлагается внести поправку, которая не предусматривает необходимости взаимного согласия субъектов, если речь идёт о территориальной реабилитации репрессированных народов", - пояснил Руслан Оздоев.

Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия, говорится в ч. 3 ст. 67 Конституции РФ, полный текст которой размещен на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Предложенная поправка может помочь восстановить "права ингушей на Пригородный район" и стать "законным основанием для решения территориальных споров и установлению мира на Кавказе", написал Оздоев.

Авторы письма, размещенного на сайте реготделения "Ассоциации юристов России", напомнили, что 7 марта 1944 года президиум Верховного Совета СССР издал указ о ликвидации Чечено-Ингушской АССР, а 9 января 1957 года восстановил эту республику, но упразднил Грозненскую область.

"Чечено-Ингушская АССР была восстановлена с центром в г. Грозном. При этом Пригородный район Чечено-Ингушской АССР был незаконно оставлен в составе СОАССР", - говорится в тексте письма, подписанного руководителем реготделения ассоциации Аюпом Гагиевым.

В 1924 году была создана Ингушская автономная область, включавшая в себя Пригородный район и правобережную часть Владикавказа. В 1934 году Ингушская и Чеченская области были объединены в Чечено-Ингушскую автономную область, Владикавказ (Орджоникидзе) полностью отошел Северной Осетии, а Пригородный район вошел в состав ЧИАО, вскоре преобразованной в Чечено-Ингушскую АССР. После депортации ингушей и чеченцев в 1944 году Пригородный район был передан Северной Осетии. В 1957 году, когда репрессированным разрешили вернуться из ссылки и восстановили Чечено-Ингушетию, Пригородный район остался в составе Северной Осетии, говорится в докладе Правозащитного центра «Мемориал» "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие (по май 2005 года)", опубликованном на «Кавказском узле».

14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР "признал незаконными и преступными" репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению, пояснили авторы письма.

"Таким образом... территория Пригородного района и части Малгобекского района, переданная в состав Северной Осетии на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года и оставленная в ее составе по указу президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года, подлежит в рамках территориальной реабилитации ингушского народа возвращению в состав Республики Ингушетия", - сказано в обращении.

В свою очередь действующая редакция статьи 67 Конституции России "препятствует территориальной реабилитации репрессированного ингушского народа и возвращению в состав Республики Ингушетия незаконно отторгнутой территории", указали юристы.

"Такая ситуация привела к межнациональному конфликту 1992 года, изгнанию из мест постоянного проживания десятков тысяч ингушей и эта проблема остается нерешенной до настоящего времени. [...] На основании изложенного направляем вам поправку к части 3 статьи 67 Конституции РФ для ее рассмотрения при принятии во втором чтении проекта закона Российской Федерации о поправке в Конституцию Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»", - говорится в тексте письма.

Осенью 1992 года между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, произошел вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и во Владикавказе, в большинстве своем осев в соседней Ингушетии. Генпрокуратура России пришла к выводу, что в основе конфликта лежал территориальный спор между двумя республиками, обострившийся "в результате накопления ошибок в урегулировании этого вопроса со стороны центральных органов власти", говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".