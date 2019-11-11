Совет тейпов потребовал изменить границы Ингушетии

11 ноября 2019, 09:32

Делегаты съезда совета ингушских тейпов приняли 9 ноября резолюцию, в которой потребовали от властей отменить соглашение о границе с Чечней и оспорили принадлежность Пригородного района Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", администрация Назрани отказалась предоставить помещение для съезда совета тейпов Ингушетии, намеченного на 9 ноября.

Съезд совета тейпов прошел 9 ноября во дворе частного дома в Назрани, его участники потребовали отменить соглашение о границе с Чечней и пересмотреть вопрос о принадлежности Пригородного района Северной Осетии, сообщил и.о. председателя совета Мурад Даскиев.

"По итогам принята резолюция и обращение к федеральным и республиканским властям", – сказал Даскиев.

Осенью 1992 года между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, произошел вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч жителей ингушской национальности были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и во Владикавказе, в большинстве своем осев в соседней Ингушетии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

По словам Даскиева, делегаты съезда потребовали также вернуть прямые выборы главы Ингушетии и прекратить "уголовное и административное преследование общественных активистов, выступающих против произвольного соглашения о границе с Чеченской Республикой", сообщило 10 ноября "Кавказ.Реалии".

Акции протеста в Ингушетии начались после того, как 26 сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о закреплении административной границы между двумя регионами. В марте протесты в республике возобновились, что привело к многочисленным арестам активистов. Согласно подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, 31 из них находится под арестом. Информацию об этом "Кавказский узел" размещает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

По словам одного из членов совета, на месте съезда присутствовало множество полицейских, в том числе сотрудники Центра "Э". "С утра стояли бронированные машины, тут силовики с автоматами, участковые", – процитировало представителя совета издание.

В съезде, который прошел на окраине Назрани, приняло участие около 700 делегатов. При этом даже в день работы съезда место его проведения не озвучивалось, и попасть туда могли только приглашенные люди, уточнило 10 ноября "Эхо Кавказа".

Организаторы съезда пригласили главу республики Махмуд-Али Калиматова, однако глава Ингушетии или его представители на съезде не появились, сообщило издание.

Напомним, что в мае Минюст предписал приостановить деятельность совета тейпов ингушского народа на три месяца. Ведомство сочло экстремистским призыв организации к парламенту по поводу территориальной принадлежности Пригородного района.

8 октября управление Минюста по Ингушетии обратилось в Верховный суд республики с иском о ликвидации совета тейпов, а также потребовал исключить эту организацию из госреестра юрлиц. Месяц спустя, 8 ноября, суд согласился с доводами адвоката совета тейпов и отложил рассмотрение иска. Процесс решено возобновить после того, как вступят в силу решения по другим делам против совета тейпов.