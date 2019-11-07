Минюст потребовал ликвидировать Совет тейпов Ингушетии

07 ноября 2019, 23:50

Управление Минюста по Ингушетии обратилось в Верховный суд республики с иском о ликвидации Совета тейпов ингушского народа.

Как писал "Кавказский узел", в мае Минюст предписал приостановить деятельность Совета тейпов ингушского народа на три месяца. Ведомство сочло экстремистским призыв организации к парламенту по поводу территориальной принадлежности Пригородного района. Временный глава организации Мурад Даскиев заявил, что Совет тейпов не намерен прекращать работу. В секретариате организации сообщили, что решение о приостановке деятельности организации будет обжаловано в суде. В августе Совет тейпов Ингушетии пожаловался на давление властей после того, как адвокатам и родным арестованных активистов не позволили провести встречу в помещении, где планировалось мероприятие.

Глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов находится под арестом по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время мартовского митинга в Магасе. Суд в Ессентуках отказал в удовлетворении жалобы Ужахова на бездействие следователя, сообщил 5 ноября адвокат. Исполняющего обязанности главы Совета тейпов Мурада Даскиева задержали 16 мая в Магасе, после чего завели на него два административных дела - о распространении недостоверной информации с угрозой для правопорядка и безопасности и об участии в несанкционированном шествии в 2018 году. В июне суд в Назрани оштрафовал его на 15 тысяч по делу о "фейковых новостях".

Минюст подал в Верховный суд Ингушетии административный иск о ликвидации «Совета тейпов ингушского народа», а также потребовал исключить организацию из единого государственного реестра юридических лиц, приводит сегодня сообщение правозащитного центра «Мемориал» радио "Эхо Москвы" на своем сайте.

В иске, поданном 8 октября, говорится, что Совет тейпов не устранил нарушения, которые выявили проверки управления Минюста, отмечают правозащитники.

Управление Минюста по Ингушетии приостановило деятельность Совета тейпов, так как тот не устранил нарушения, выявленные во время проверки с 16 января по 12 февраля 2019 года, сообщил 30 мая Минюст России на своем сайте. "Если в течение установленного срока приостановления деятельности движение устраняет нарушения.... то оно возобновляет свою деятельность", - следует из сообщения ведомства.

Минюст утверждает, что устав Совета тейпов и его юридический адрес не отвечают требованиям законодательства, организация не отчитывалась об использовании имущества, а герб, размещенный на сайте организации, схож с нацистской символикой и не соответствует указанному в уставе, сообщает со ссылкой на правозащитников «Медиазона». Кроме того, Совет тейпов, по данным ведомства, опубликовал сведения, являющиеся гостайной, и вмешивался в работу органов власти, отмечают правозащитники. Вмешательством в деятельность органов государственной власти Минюст посчитал заседание шариатского суда в декабре 2018 года, говорится в сообщении правозащитной организации.

Совет тейпов Ингушетии 13 декабря вызвал депутатов парламента республики на шариатский суд, чтобы установить, как проголосовал каждый из парламентариев по вопросу соглашения о чечено-ингушской административной границе, подписанного главами двух республик. Суд планировал определить, было ли голосование сфальсифицировано, но на заседание 15 декабря пришли 10 из 30 депутатов республиканского парламента.

На сайте Минюста России информации об иске по ликвидации Совета тейпов ингушского народа по состоянию на 23.30 мск сегодня нет. На сайте Верховного суда Ингушетии нет сообщения о поступлении иска Управления Минюста по Ингушетии, по данным на 23.40 мск сегодня.

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в размещенной на "Кавказском узле" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".