Защита нальчикских активистов раскритиковала региональный закон о митингах

13 марта 2020, 17:38

Запрет массовых мероприятий у зданий органов власти в Кабардино-Балкарии не соответствует российской Конституции, указал адвокат Азамата Шорманова и Алика Шашева. Сегодняшнее решение суда, закрывшего административное дело о пикете у здания парламента, Шашев назвал "маленькой победой закона".

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Нальчикский горсуд прекратил административные дела участников одиночных пикетов у парламента Кабардино-Балкарии Алика Шашева и Азамата Шорманова, задержанных марта у здания парламента Кабардино-Балкарии. Активисты проводили одиночные пикеты против поправок в Конституцию, и силовики составили на них административный протокол о нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования. Запрет на публичные мероприятия у зданий органов власти республики не распространяется на акции до 100 человек, говорится в постановлении суда.

11 марта законопроект о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. 12 марта, вопреки акциям протеста в регионах, за него проголосовали депутаты парламента Кабардино-Балкарии, а также Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья. Общероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля. "Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

На сегодняшнем заседании Нальчикского городского суда адвокат Муаед Безиров, представлявший интересы активистов Шорманова и Шашева, сослался на Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которым "лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина". Адвокат также процитировал 31 статью Конституции: "Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование". В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании", пикетирование - это форма публичного выражения мнений, отметил адвокат. Он подчеркнул, что в составленном на Шорманова и Шашева протоколе им ставится в вину именно проведение одиночных пикетов.

Адвокат подчеркнул, что региональный закон запрещает проводить публичные мероприятия у здания парламента, но в перечне таких мероприятий одиночные пикеты не значатся. "Следовательно, в действиях Шашева Алика Мухтаровича и Шорманова Азамата Хасанбиевича отсутствует состав <...> административного правонарушения", - заключил адвокат.

При этом Муаед Безиров подверг критике сам закон "О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике". Он сослался на постановление Конституционного суда России по жалобе на аналогичный закон в Республике Коми. Этот закон признан противоречащим российской Конституции, федеральному законодательству и нормам международного права.

"При этом Конституционный суд указал, что принятое решение требует внесения изменений не только в закон Республики Коми, но и в законы других субъектов Российской Федерации, содержащие аналогичные правовые нормы. В связи с чем представителями общественности Кабардино-Балкарской республики в ноябре 2019 года было подано обращение на имя председателя парламента Кабардино-Балкарии <...>. Однако, как мы видим, на сегодняшний день соответствующие изменения внесены не были, что, в свою очередь послужило основанием для привлечения Шашева Алика Мухтаровича и Шорманова Азамата Хасанбиевича к административной ответственности", - указал Безиров.

В Дагестане Конституционный суд республики уже признал незаконным действующий в регионе запрет на проведение митингов и демонстраций вблизи зданий органов власти.

Суд согласился с доводами адвоката, и прекратил производство по делу Шорманова и Шашева, не найдя в действиях участников пикета состава преступления. Комментируя решение суда, Алик Шашев назвал его "маленькой победой закона в Кабардино-Балкарии". Приветствовали решение суда и десять активистов, которые присутствовали на заседании.

Ранее Азамат Шорманов и Алик Шашев пояснили, что вышли на одиночные пикеты, поскольку конституционные поправки предполагают несменяемость власти и, в частности, задевают национальные чувства, поскольку в проекте изменения Конституции содержится понятие "государствообразующий народ". Поправка о государствообразующем народе вызвала критику ученых на Северном Кавказе - в частности, сотрудников Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований (КБИГИ), Адыгейского госинститута гуманитарных исследований, Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. На "Кавказском узле" размещен полный текст протестного заявления сотрудников КБИГИ.

Внесение в Конституцию понятия "государствообразующий народ" является шагом к превращению России в унитарное государство, заявил политический обозреватель Магомед Магомедов. Нововведение приведет к росту сепаратистских настроений, предположил кавказовед Ахмет Ярлыкапов.