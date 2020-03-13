Суд отказался признать акцию против конституционных поправок в Нальчике публичным мероприятием

13 марта 2020, 13:28

Нальчикский горсуд прекратил административные дела участников одиночных пикетов у парламента Кабрадино-Балкарии Алика Шашева и Азамата Шорманова. Запрет на публичные мероприятия у зданий органов власти республики не распространяется на акции до 100 человек, говорится в постановлении суда.

Как писал "Кавказский узел", силовики 12 марта задержали замруководителя общественной организации "Хабзэ" Азамата Шорманова и Алика Шашева, проводивших у здания парламента Кабардино-Балкарии одиночные пикеты против поправок в Конституцию. После вмешательства адвоката оба были отпущены из полиции. Нальчикский горсуд сегодня рассмотрел дело Шашева и не нашел состава административного преступления в действиях активиста.

Активистам вменяли статью о нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования. По словам Шорманова, в отделении полиции ему объяснили, что в соответствии с законом Кабардино-Балкарии "О проведении публичных мероприятий", около административных зданий нельзя проводить митинги, пикеты и шествия. Запрет на акции у зданий органов власти не соответствует решению Конституционного суда, поэтому активистов нельзя считать правонарушителями, уверен правозащитник.

Суд в Нальчике также счел, что состава административного правонарушения нет и в действиях Азамата Шорманова, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала заседаний. Поддержать обвиняемых на процесс пришло около десяти активистов.

В своем постановлении суд сослался на статью 9 закона Кабардино-Балкарии от 18 декабря 2012 года №93 "О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике", которая запрещает проведение массовых публичных мероприятий у зданий органов власти. Однако статья 6 этого же закона повествует о том, что проведение массовых акций без подачи уведомления об этом возможно, если в протесте участвовало до 100 человек.

Согласно пункту 5 статьи 9 республиканского закона "О проведении публичных мероприятий", запрет проводить шествия, митинги, пикеты распространяется, в том числе, на территории, "непосредственно прилегающие к зданиям, занимаемым территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными органами Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями". Статья 6 этого же закона говорит, что "предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется, устанавливается в количестве 100 человек".

Таким образом, суд пришел к выводу, что одиночные пикеты Шашева и Шорманова не являются массовыми публичными мероприятиями, а, значит, в действиях его участников акций нет состава административного правонарушения, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что участники одиночных пикетов 12 марта в Нальчике заявили, что конституционные поправки задевают национальные чувства, предполагают несменяемость власти, превалирование российского законодательства над международным, а также позволят сделать несколько шагов в сторону унитарного государства. Вопреки требованиям активистов парламентарии Кабардино-Балкарии 12 марта одобрили конституционные поправки.

11 марта законопроект о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания, а 12 марта за него проголосовали депутаты региональных парламентов четырех национальных республик - Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, а также Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья. Общероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля. "Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Конституционный суд России 1 ноября 2019 года признал неправомерным региональный закон о митингах в части запрета на проведение публичных мероприятий возле государственных зданий и ведомств. В постановлении суда, которое опубликовано 15 ноября 2019 года на сайте "Российской газеты", указано, что требуется внесение необходимых изменений "не только в данный Закон Республики Коми, но и в законы других субъектов Российской Федерации, содержащие положения, аналогичные предусмотренным указанным законоположением". В Дагестане Конституционный суд республики уже признал незаконным действующий в регионе запрет на проведение митингов и демонстраций вблизи зданий органов власти.