Дагестанские активисты добились отмены запрета на митинги

18 ноября 2019, 18:09

Конституционный суд Дагестана рассмотрел иск активистов Идриса Юсупова и Арсена Магомедова и признал незаконным действующий в республике запрет на проведение митингов и демонстраций вблизи зданий органов власти.

Как писал "Кавказский узел", юрист Арсен Магомедов и журналист Идрис Юсупов обжаловали в Конституционном суде Дагестана отказы в согласовании акций в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева.

В своем иске Магомедов и Юсупов попросили проверить конституционность статьи 1 закона от 27 декабря 2012 года №98 "О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Республики Дагестан". Согласно указанной статье, тротуары, остановки транспорта общего пользования и территории, непосредственно прилегающие к зданиям органов государственной власти и местного самоуправления, обозначены как места, где запрещено проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации.

Решение по иску Магомедова и Юсупова суд принял сегодня. "Мы победили в Конституционном суде Дагестана. Митинговать рядом с дагестанскими чиновниками теперь можно", - написал Арсен Магомедов под видео, опубликованным в его канале YouTube.

"Мы, защитники Абдулмумина Гаджиева, оспаривали конституционность закона Республики Дагестан, запрещающего нам проводить митинги рядом со зданиями органов государственной власти [...] Мы говорили, что право на митинги - основополагающее право в демократическом обществе", - сказал он на записи.

Журналист Идрис Юсупов опубликовал текст постановления КС Дагестана на своей странице в Facebook. "Признать положение статьи 1 закона Республики Дагестан от 27 декабря 2012 года № 98 "О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Республики Дагестан" не соответствующим Конституции Республики Дагестан", - говорится в постановлении.

Документ обязывает законодателей "внести необходимые изменения в правовое регулирование", исходя из требований Конституции республики", и с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным судом. "Настоящее постановление окончательное, обжалованию не подлежит, не может быть пересмотрено иным судом", - отмечается в нем.