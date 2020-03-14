Тейп Хулхой поддержал бойкот голосования по конституционным поправкам

14 марта 2020, 21:33

Участие в общероссийском голосовании по конституционным поправкам Совет тейпа Хулхой назвал нецелесообразным, объяснив это отсутствием реакции на обращения ингушского народа к верховной власти России на протяжении многих десятков лет.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее представители тейпов Оздоевых, Бековых и Гагиевых направили президенту России открытые письма с отказом поддержать поправки в Конституцию. Они объяснили это "отсутствием диалога власти и общества и преследованием граждан страны по политическим мотивам".

Сообщение о том, что еще один ингушский тейп поддержал бойкот голосования по поправкам в Конституцию, поступило сегодня на смс-сервис "Кавказского узла". "Ещё один ингушский тейп, - Хьулхой, - поддержал бойкот голосования по поправкам в Конституцию. Ранее с такой инициативой выступили представители тейпов Гагиевых, Бековых и Оздоевых", - говорится в этом сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

О том, что тейп Хулхой поддержал инициативу Оздоевых по бойкоту голосования по поправкам в Конституцию, говорится в сегодняшнем сообщении на странице «Фортанги» в Instagram, где приводится и сам текст обращения Совета тейпа к Владимиру Путину и народу России.

«Намерение организовать голосование по выявлению мнения населения в Республике Ингушетия считаем нецелесообразным по причине игнорирования всех обращений ингушского народа к верховной власти РФ на протяжении многих десятков лет. И при таком положении дел, когда мнение целого народа не принимается во внимание, всем же ясно, что предлагаемое голосование просто дежурное мероприятие для чиновников, чтобы они могли отчитаться о его успешном проведении и высоких положительных результатах», - сказано в этом обращении.

Проведение голосования в Ингушетии имело бы смысл только с реальным привлечением международных наблюдателей и освещением всех мероприятий независимыми СМИ, считает Совет тейпа Хулхой. «Однако и эти условия неосуществимы по причине пандемии коронавируса в мире», - подчеркивается в обращении. В нем указано, что «в структуре гражданского общества Республики Ингушетия важное значение имеет понятие тейп», а Совет тейпа Хулхой объединяет представителей 47 фамилий и насчитывает более 40 тысяч человек.

Напомним, Владимир Путин сегодня подписал закон о поправках в Конституцию. 11 марта законопроект о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. 12 марта, вопреки акциям протеста в регионах, его, одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья. Общероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля.

В частности, критику на Северном Кавказе вызвала поправка о русском народе как государствообразующем. Это положение в Конституции России лишит государственной защиты все остальные народы, и последствия этого шага окажутся для страны губительными, уверены противники внесения поправок.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".