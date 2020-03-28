Не менее 30 ингушей остаются в заключении спустя год после митинга в Магасе

28 марта 2020, 00:19

Через год после митинга в Магасе, вылившегося в столкновения силовиков и протестующих, как минимум 30 противников соглашения о границе с Чечней остаются под арестом. Преследование участников этой акции носит явно политический характер, властям удалось нейтрализовать оппозицию в республике, заявили "Кавказскому узлу" осужденные активисты.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующее утро привело к стычкам с силовиками при попытке разгона протестующих. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.

После столкновений участников митинга в Магасе с силовиками 27 марта 2019 года к уголовной ответственности были привлечены 44 человека. Дела в отношении троих – Адама Ажигова, Ибрагима Мужахоева и Вахи Барахоева – были прекращены, под арест их не помещали. По состоянию на 27 марта 2020 года, 22 активиста уже осуждены на сроки от 4 месяцев до 1 года и 11 месяцев колонии-поселения. Еще одно дело сейчас рассматривается в суде. Дела остальных активистов еще на стадии предварительного расследования, говорится в публикации Правозащитного центра "Мемориал" от 27 марта.

Аресты ингушских активистов после мартовского митинга в 2019 году носят ярко выраженный политический характер. Такое мнение высказали осужденные участники акции протеста, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" после освобождения.

Силовики не дали участникам митинга спокойно разойтись утром 27 марта, отмечает Мустафа Вышегуров, находившийся в заключении со 2 мая по 21 февраля 2020 года.

"Я считаю, это полностью политическое преследование. Утром мы хотели уйти, но (силовики) не дали нам уйти: они встали П-образно со стороны выхода и начали бить стариков, пришлось их защищать. Хотя уже многие собирались расходиться, но (силовики) этим моментом воспользовались, не упустили шанс", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активист не жалеет, что участвовал в митинге. "Если это касается земли республики, я бы и сейчас пошел бы на митинг. Я ходил туда из-за несогласия с передачей земли. Я необразованный человек, у меня восемь классов, но когда во время следствия я спрашивал, почему такие грубые ошибки допускаются, мне говорили: "Нам дали указание", – добавил он.

Агрессию во время митинга первыми проявили силовики, заявил Юнус Ажигов, у которого в апреле 2019 года проводились обыски. "Считаю, что нас преследовали за выражение нашего мнения. Я был утром 27 марта там: они (силовики) спровоцировали, начали толкать стариков щитами. А то, что кидали стульями, бутылками – это уже в ответ на попытки избить стариков. Всё это есть в моих показаниях: щитами сбивали с ног стариков, как мы могли на это смотреть? Невозможно подавить активность арестами, всё равно этот вопрос в душе горит", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Саид-Магомед Нальгиев находился под стражей с 29 апреля 2019 года и вышел на свободу 7 февраля. Он также уверен, что преследование участников митинга в Магасе носит политический характер.

"Это был мой долг участвовать в тех событиях, я не мог иначе, не мог не пойти. Если будет митинг еще раз, санкционированный, я пойду. Преследования активистов, наоборот, мне кажется, разогрели интерес (к протестной активности), но (новый) митинг вряд ли будет – те, кто мог подать заявки и организовать митинг, они все сидят (в СИЗО). Ответственность на себя не возьмет никто, так как всех активных посадили", – констатировал он.



С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 из них стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

Абсолютное большинство обвиняемых и подсудимых свою вину не признают частично или полностью – только шесть активистов пошли на рассмотрение дела в особом порядке, признав свою вину, отмечает ПЦ "Мемориал".

"Некоторые подсудимые признают, что совершили те или иные действия в отношении росгвардейцев, но не признают, что эти их действия были кем-либо организованы, в том числе по мотивам политической вражды. В большинстве вынесенных приговоров суды исключили из действий подсудимых мотивы политической вражды", – говорится в публикации на сайте "Мемориала".

На сайте Правозащитного центра опубликован список ингушских активистов, подвергшихся преследованию. Согласно информации, актуальной на 27 марта 2020 года, на свободу вышли только 10 осужденных участников протестной акции в Магасе.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".