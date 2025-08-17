Блогер задержан в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция отчиталась о задержании в Агдамском районе блогера Ильхами Насибова, подозреваемого в шантаже.

В Агдамском районе сотрудники полиции задержали Ильхами Насибова, обвиняемого в вымогательстве денежных средств под угрозой распространения порочащих сведений о ряде граждан.

25-летний Ильхами Насибов, представлявшийся администратором страницы «Kanal-21» в социальных сетях и журналистом, подозревается в получении различных сумм у отдельных лиц путем шантажа. Согласно решению суда, в отношении Насибова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца, сообщило Report.

"Кавказский узел" также писал, что 8 декабря 2024 года директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен Гасымлы деньги. Суд заключил его под стражу. В материалах дела утверждается, что политолог одолжил деньги Гурбанали Юсифову и его семье, требуя у потерпевшего вернуть одолженные средства. На судебном процессе по делу политолога Азера Гасымлы был объявлен обвинительный акт. Политолог заявил, что на самом деле потерпевшим является он сам.

Супруга политолога сказала, что арест "является политическим заказом власти". "Азера преследуют за последовательную резкую критику политического режима в Азербайджане, подавляющего критические голоса. Азер критиковал политику властей по отказу от сотрудничества с международным демократическим сообществом и сближению с авторитарными режимами", - отметила Самира Гасымлы.