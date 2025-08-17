×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:43, 17 августа 2025

Блогер задержан в Азербайджане

Ильхами Насибов. Скриншот фото Caliber.Az от 17.08.25,https://caliber.az/post/policiya-arestovala-skandalnogo-blogera-zhurnalista

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция отчиталась о задержании в Агдамском районе блогера Ильхами Насибова, подозреваемого в шантаже.

В Агдамском районе сотрудники полиции задержали Ильхами Насибова, обвиняемого в вымогательстве денежных средств под угрозой распространения порочащих сведений о ряде граждан.

25-летний Ильхами Насибов, представлявшийся администратором страницы «Kanal-21» в социальных сетях и журналистом, подозревается в получении различных сумм у отдельных лиц путем шантажа. Согласно решению суда, в отношении Насибова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца, сообщило Report.

"Кавказский узел" также писал, что 8 декабря 2024 года директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен Гасымлы деньги. Суд заключил его под стражу. В материалах дела утверждается, что политолог одолжил деньги Гурбанали Юсифову и его семье, требуя у потерпевшего вернуть одолженные средства. На судебном процессе по делу политолога Азера Гасымлы был объявлен обвинительный акт. Политолог заявил, что на самом деле потерпевшим является он сам.

Супруга политолога сказала, что арест "является политическим заказом власти". "Азера преследуют за последовательную резкую критику политического режима в Азербайджане, подавляющего критические голоса. Азер критиковал политику властей по отказу от сотрудничества с международным демократическим сообществом и сближению с авторитарными режимами", - отметила Самира Гасымлы. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Инсталляция в селе Колатаг. Фото Oxu.az. https://oxu.az/ru/obshestvo/v-selo-kolatag-agderinskogo-rajona-otpravilas-pervaya-gruppa-pereselencev
04:52, 17 августа 2025
26 азербайджанских семей вернулись в село в Агдеринском районе
Полицейские и невеста. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:54, 17 августа 2025
Помолвка несовершеннолетней девушки предотвращена в Азербайджане
00:56, 17 августа 2025
Участники митинга в Ереване раскритиковали вашингтонские договоренности
Снос памятников в Ханкенди. Фото: https://armeniatoday.am/republicofartsakh-ru/943183/
13:40, 15 августа 2025
Активисты сообщили о сносе 25 памятников в Карабахе 
Крушение самолета AZAL. Фото: https://ru.apa.az/strani-snq/kazaxstan-v-blizaisee-vremya-podgotovit-okoncatelnyi-otcet-o-krusenii-samoleta-azal-v-aktau-617829
09:45, 15 августа 2025
Ильхам Алиев исключил умышленную атаку на самолет AZAL
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
11:25, 9 августа 2025
Ветер с Апшерона
27
Мучения [...]
Фото
12:45, 26 июля 2025
Ветер с Апшерона
Доверительная Европа
Фото
10:04, 21 июля 2025
Ветер с Апшерона
Виденное мной в Европе без фашизма
Фото
09:47, 18 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Спасибо микробам за низкие цены
Фото
10:00, 16 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанцы в чужих [...]
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Затонувший танкер. Фото: Минприроды России
15 августа 2025, 23:56
Демонтированы выступающие части затонувших в Черном море танкеров с мазутом

Микаел Аджапаян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
15 августа 2025, 19:57
Суд в Ереване продлил срок ареста архиепископа Аджапаяна

Тедо Абрамов. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DNXo-KPAKsP/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 августа 2025, 14:39
Суд признал невиновным участника акций протеста в Тбилиси Абрамова 

Снос памятников в Ханкенди. Фото: https://armeniatoday.am/republicofartsakh-ru/943183/
15 августа 2025, 13:40
Активисты сообщили о сносе 25 памятников в Карабахе 

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше