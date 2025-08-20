×

Кавказский узел

00:58, 20 августа 2025

Уроженка Баку осуждена в России по статье о сотрудничестве с иностранцами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил уроженку Азербайджана Мехрибан Лукинскую к пяти годам колонии по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством.

Дело Мехрибан Лукинской рассматривал Рязанский областной суд. Женщине 55 лет, она родилась в Баку, но длительное время жила в России. 

Дело Лукинской поступило в суд в конце мая, подробности дела засекречены. Мехрибан Лукинская в 2017-2021 годах работала на рязанском трубном заводе и на заводе тяжелого кузнечно-прессового оборудования, а в 2019 году учредила компанию "Вертикаль", основным видом деятельности которой значилась торговля стройматериалами. Сейчас эта компания ликвидирована, пишет "Медиазона" (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов)

По информации издания, родственники и адвокат Лукинской отказались от комментариев по поводу приговора.

Статья о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, международной или иностранной организацией (275.1 УК России), предусматривающая от трех до восьми лет лишения свободы, была введена в России в 2022 году. 

"Кавказский узел" писал, что весной 2025 года у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством, что привело к новому витку ухудшения отношений двух стран. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

