10:50, 20 августа 2025

Сергей Давидис осужден заочно

Сергей Давидис. Фото: https://memorialcenter.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Сергея Давидиса, признав оправданием терроризма репост на его странице в соцсети. 

Военный суд в Москве заочно приговорил  правозащитника Сергея Давидиса по делу об  оправдании терроризма  к 6 годам колонии  на три года запретил  заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов, сообщила прокуратура Москвы.

По версии суда, председатель Центра защиты прав человека «Мемориал»* и руководитель проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал»*  Сергей Давидис опубликовал в публичном доступе на своей персональной странице в одной из социальных сетей сообщения, содержащие оправдание и признающие законными действия военнопленных из полка «Азов», признанного террористической организацией и запрещенной на территории Российской Федерации, разместив их анкетные данные, места содержания в СИЗО, а также счет крипто-кошелька для перечисления им помощи, говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. 

Для вынесения решения судье Сергею Кривошееву потребовалось лишь одно заседание. Прокурор в прениях просил приговорить правозащитника именно к такому сроку, пишет проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал»*.

В ноябре прошлого года Давидиса внесли в реестр экстремистов и террористов  Росфинмониторинга с пометкой о причастности к террористическим преступлениям.

"В январе 2025 года стало известно, что уголовное дело возбудили из-за репоста пресс-релиза нашего проекта о признании двадцати двух азовцев политзаключёнными", - говорится в сообщении проекта.

«Увы, это репрессивный конвейер, направленный на подавление права на свободу выражения, особенно на свободу выражения правозащитной позиции. В моем случае, конечно, репрессивная активность власти имеет символическую форму, но все равно неприятно.  Приговор, конечно, будем обжаловать — но только чтобы ясно выразить свое несогласие с ним", — привело RusNews комментарий Давидиса.

"Кавказский узел" писал, что 27 февраля 2024 года суд в Москве признал сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега  Орлова* виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы.  Апелляционный суд оставил приговор в силе. 1 августа 2024 года  Орлов был освобожден в рамках обмена заключенными с западными странами.

Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"***". 

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов.

** внесен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

