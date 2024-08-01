Олег Орлов, Кевин Лик, Андрей Пивоваров (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото: Анна Артемьева https://ru.wikipedia.org, https://rtvi.com, Владислав Постников https://ru.wikipedia.org

01 августа 2024, 19:25

Олег Орлов*, Кевин Лик и Андрей Пивоваров освобождены по обмену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитник Олег Орлов*, осужденный на 2,5 года по делу о дискредитации армии, 19-летний Кевин Лик, осужденный по делу о госизмене и политик Андрей Пивоваров, получивший срок за участие в деятельности нежелательной организации, освобождены в рамках обмена заключенными с западными странами.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Москве признал сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова* виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор. На заседании 7 июня адвокат Катерина Тертухина просила суд переместить Орлова в Москву до вступления приговора в силу. Но судья заявила, что вопрос этапирования не находится в компетенции суда апелляционной инстанции, а участие по видеосвязи приравнивается к личному присутствию. На заседании 11 июля Олег Орлов присутствовал по видеосвязи, суд оставил приговор в силе. 29 июля адвокату, который приехал к Орлову, сообщили, что он убыл в неизвестном направлении.

Поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* подчеркнул, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в аэропорту Анкары, сообщил сегодня "Коммерсант". В число 24 освобожденных российских заключенных вошел сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов*, осужденный за дискредитацию армии, говорится в публикации

Освобождение Олега Орлова подтвердил Центр защиты прав человека "Мемориал"". "Орлов находится на свободе. Только что Олег Орлов позвонил своей супруге из самолета — он летит в Кельн", - сообщила правозащитная организация в своем Telegram-канале.

На свободу вышел и 19-летний Кевин Лик, имеющий также гражданство Германии, приговоренный к четырем годам заключения по делу о госизмене.

"Кевин освобождён из колонии в рамках обмена заключёнными между Германией и Россией", - сообщил сегодня Telegram-канал "История Кевина Лика". "За решеткой Кевин провел 526 дней и наконец-то возвращается на Родину – в Германию – куда и направлялся перед арестом", - говорится в публикации. 

Лик был приговорен 28 декабря 2023 года к четырем годам заключения за госизмену. По версии силовиков, он совершил ее, будучи еще 17-летним школьником. 3 апреля апелляционная инстанция изменила приговор Лику, исключив из приговора срок ограничения свободы, оставив в силе наказание в четыре года лишения свободы. По версии следствия, Кевин Лик оказывал Германии помощь в деятельности, направленной против безопасности России -  наблюдал за местной воинской частью и фотографировал места ее дислокации.

В числе освобожденных от заключения и политик Андрей Пивоваров, который в июле 2022 года судом в Краснодаре был приговорен к  четырем годам колонии за участие в деятельности нежелательной организации, проинформировал также "Коммерсант".

Материалы о судах над "Мемориалами"*** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"***". 

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* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

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Примечание:

"ЕСПЧ признал задержание на пикете нарушением прав Ганнушкиной"* , "ЕСПЧ признал нарушением прав Олега Орлова* штраф за пикет", "Защита назвала неубедительными доводы Минюста по иску Олега Орлова*".

Автор: "Кавказский узел"

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