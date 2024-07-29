Олег Орлов* вывезен из СИЗО в неизвестном направлении

29 июля 2024, 13:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат Олега Орлова* не смог встретиться с правозащитником в СИЗО в Сызрани. Сотрудники сообщили, что Орлов убыл.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Москве признал Орлова* виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор. На заседании 7 июня адвокат Катерина Тертухина просила суд переместить Орлова в Москву до вступления приговора в силу. Но судья заявила, что вопрос этапирования не находится в компетенции суда апелляционной инстанции, а участие по видеосвязи приравнивается к личному присутствию. На заседании 11 июля Олег Орлов присутствовал по видеосвязи, суд оставил приговор в силе.

Сегодня, 29 июля, адвокат Орлова приехал к нему в СИЗО-2 Сызрани. Там ему сообщили, что Орлов убыл. В изоляторе отказались пояснять, когда, куда и по какому поводу увезли правозащитника, потребовав письменный запрос, сообщил в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал"*. При этом еще 25 июля адвокату сказали, что после апелляции материалы дела даже не поступали в суд первой инстанции из Мосгорсуда. Это значит, что этапирование в колонию должно было быть не скоро, отмечается в публикации.

Напомним, ранее супруга Олега Орлова Татьяна Касаткина рассказала "Кавказскому узлу", что условия содержания в СИЗО Сызрани приемлемые . "Свидания короткие, через стекло и клетку, но он бодр и активен. Соседи тоже неплохие. Еда тюремная не очень. Мы ему передаём лекарства и передачи через волонтершу. Он по-прежнему получает много писем, и они его очень поддерживают", - рассказала 11 июля Касаткина корреспонденту "Кавказского узла".

Поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* подчеркнул, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в стране свободы слова, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов, комментируя свой приговор в феврале, назвал его подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Отметим также, что 27 мая Евросоюз обвинил в нарушении прав человека и включил в санкционный список следователя, который вел дело Олега Орлова, и судью, приговорившую правозащитника к лишению свободы.

Правозащитник Олег Орлов* с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Олег Орлов*, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Орлов* активно занимался проблемами похищения людей на Кавказе и жертв среди мирного населения Чечни и Ингушетии, а также защитой прав женщин на Кавказе, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом".

Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.