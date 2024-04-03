Изменен приговор подростку из Адыгеи по делу о госизмене

03 апреля 2024, 13:56

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Апелляционная инстанция изменила приговор 18-летнему Кевину Лику из Майкопа, осужденному по делу о госизмене. Суд исключил из приговора срок ограничения свободы, оставив в силе наказание в четыре года колонии.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2023 года суд приговорил 18-летнего жителя Майкопа к четырем годам колонии, признав его виновным в госизмене. По версии следствия, будучи школьником, он наблюдал за местной войсковой частью и фотографировал места ее дислокации до 8 февраля 2023 года. 18 лет ему исполнилось весной 2023 года.

Сегодня Третий апелляционный суд общей юрисдикции провел выездное заседание по жалобам на приговор Верховного суда Адыгеи, которым гражданин России и ФРГ был осужден по делу о госизмене, сообщила пресс-служба суда.

"Согласно материалам дела, мужчина обвинялся в предоставлении помощи иностранному государству – Германии – в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Судом первой инстанции было вынесено решение о наказании в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год. Поводом к апелляционному рассмотрению стали апелляционные представление государственного обвинителя и жалоба адвоката", - говорится в публикации на странице суда во "ВКонтакте".

Судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор суда, исключив дополнительное наказание в виде ограничения свободы, отмечается в сообщении.

Речь идет о 18-летнем Кевине Лике, который в декабре 2023 года был признан виновным в госизмене, поскольку, по данным суда, фотографировал места дислокации войсковой части в Майкопе и отправлял фотографии "представителю иностранного государства", сообщает ТАСС.

Заседание прошло в Майкопе в закрытом формате, доводы защиты и обвинения засекречены, пишет Sota. "Корреспондент «Соты» узнал у Виктории, мамы Кевина, о состоянии школьника – он здоров, самочувствие в порядке. Недавно в СИЗО приезжала ОНК Адыгеи, после чего Кевину передали часть пришедшей корреспонденции и предоставили доступ к таксофону", - говорится в публикации.

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