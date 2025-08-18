Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тамирлан Джафаров из Ахтынского района убит в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1519 убитых там бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 18 августа власти и представители силовых структур официально признали убитыми на Украине не менее 1518 военнослужащих из Дагестана.

Имя еще одного убитого военного из Дагестана назвал сегодня глава Ахтынского района Абдул-Керим Палчаев. Уроженец села Ахты Тамирлан Джафаров будет похоронен в родном селе, сообщил чиновник.

Джафарову, который в зоне боевых действий носил позывной “Абрек”, на момент смерти исполнилось 33 года, говорится в сообщении официального Telegram-канала главы района.

Таким образом, чиновники публично назвали имена как минимум 1519 комбатантов из Дагестана, убитых в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

