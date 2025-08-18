Четверо военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зиявдин Бабаков, Явмидин Османов, Ризван Кайравов и Джамалудин Джамалудинов из Бабаюртовского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 1518 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 16 августа власти и представители силовых структур официально признали убитыми на Украине не менее 7207 военнослужащих с юга России, в том числе 1514 - из Дагестана.

Имена еще четверых убитых на Украине военных назвала администрация Бабаюртовского района, сообщив о передаче им посмертных наград.

В числе награжденных посмертно названы Джамалудин Джамалудинов и сержант Явмидин Османов. Рядовой Зиявдин Бабаков награжден посмертно орденом Мужества, рядовой Ризван Кайравов - медалью Суворова, сообщил военком района Даниял Дибиров на видео в официальном Telegram-канале муниципалитета.

Таким образом, чиновники публично назвали имена как минимум 1518 военных из Дагестана, убитых на украинском фронте. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

