Гражданин Грузии осужден в России заочно за наемничество

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в России приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Грузии Ираклия Руруа, который участвовал с 2023 года в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года суд в России приговорил к 28 годам лишения свободы заочно гражданина Грузии Гиоргия Парцванию, который с 2014 года участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

Российский суд вынес заочно приговор гражданину Грузии Ираклию Руруа, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, информировал Следственный комитет России в Telegram-канале.

По данным следствия, Руруа с 2023 по 2025 годы выполнял приказы вышестоящих командиров в качестве наемника в составе 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода ВСУ. Принимал непосредственное участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это он систематически получал материальное вознаграждение.