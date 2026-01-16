×

05:03, 16 января 2026

Гражданин Грузии осужден в России заочно за наемничество

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в России приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Грузии Ираклия Руруа, который участвовал с 2023 года в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года суд в России приговорил к 28 годам лишения свободы заочно гражданина Грузии Гиоргия Парцванию, который с 2014 года участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

Российский суд вынес заочно приговор гражданину Грузии Ираклию Руруа, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, информировал Следственный комитет России в Telegram-канале.

По данным следствия, Руруа с 2023 по 2025 годы выполнял приказы вышестоящих командиров в качестве наемника в составе 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода ВСУ. Принимал непосредственное участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это он систематически получал материальное вознаграждение.

Гражданин Грузии признан виновным в наемничестве .Суд заочно приговорил Руруа к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше