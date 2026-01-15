×

03:32, 15 января 2026

Боец из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алан Царикаев из Ирафского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 540 убитых там комбатантов из Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", к 9 января чиновники и силовики официально признали убитыми в зоне боев на Украине не менее 4172 бойцов из СКФО, в том числе 538 - из Северной Осетии. 12 января администрация Ирафского района озвучила имя еще одного убитого - 33-летнего Астана Надгериева. 

В зоне военных действий на Украине убит Алан Царикаев из Ирафского района. Его похороны состоятся в четверг, 15 января, сообщила администрация муниципалитета. 

Царикаеву в 2025 году исполнилось 40 лет. Похороны военного пройдут в селе Чикола, следует из публикации в официальном Telegram-канале. Детали биографии военнослужащего и дату его смерти чиновники не сообщили.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 540 бойцов в из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Администрация Ирафского района сообщает об убитых на Украине земляках реже, чем власти других районов республики. В ноябре они озвучили имя одного убитого -  22-летнего Давида Салагаева из села Сурх-Дигора. 

"Кавказский узел" также писал, что не менее шести жителей села Гойты в Урус-Мартановском районе Чечни были убиты в зоне боевых действий на Украине в один день, однако власти республики крайне редко озвучивают данные о потерях на фронте. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

