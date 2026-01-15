Дело директора махачкалинского водоканала дошло до суда
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Генеральный директор ОАО "Махачкалаводоканал" Рашид Магомедов, задержанный по делу о коммерческом подкупе, также обвиняется в уклонении от погашения задолженности и неисполнении судебных решений, в том числе о прекращении сброса неочищенных стоков в Каспийское море. Дело направлено в суд.
По версии следствия, в 2024 году Магомедов предложил руководителю управляющей компании за вознаграждение в размере более 2,3 миллиона рублей незаконно предоставить технические условия подключения к сетям водоснабжения и открыть лицевые счета на квартиры в многоквартирных домах. Получив 700 тысяч рублей, он незаконно выдал технические условия.
С 2020 по 2025 год обвиняемый не исполнял 13 решений судов, в том числе о ликвидации несанкционированных сбросов неочищенных сточных вод в Каспийское море. Кроме того, как установило следствие, он уклонялся от погашения кредиторской задолженности по решениям судов в пользу Российской Федерации и администрации Махачкалы, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана в Telegram-канале.
Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рашида Магомедова. Он обвиняется в коммерческом подкупе , в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и в неисполнении приговора суда, решения суда или иного судебного акта. . "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что сообщила о возбуждении против руководителя водоканала Махачкалы Рашида Магомедова уголовных дел в феврале 2025 года. Он был задержан и арестован.
"Кавказский узел" также писал, что в Каспийске возбуждено уголовное дело по факту длительного отсутствия водоснабжения. Для части горожан подача воды в нормальном режиме до сих пор не восстановлена.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.