21:35, 15 января 2026

Дело директора махачкалинского водоканала дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генеральный директор ОАО "Махачкалаводоканал" Рашид Магомедов, задержанный по делу о коммерческом подкупе, также обвиняется в уклонении от погашения задолженности и неисполнении судебных решений, в том числе о прекращении сброса неочищенных стоков в Каспийское море. Дело направлено в суд.

По версии следствия, в 2024 году Магомедов предложил руководителю управляющей компании за вознаграждение в размере более 2,3 миллиона рублей незаконно предоставить технические условия подключения к сетям водоснабжения и открыть лицевые счета на квартиры в многоквартирных домах. Получив 700 тысяч рублей, он незаконно выдал технические условия.

С 2020 по 2025 год обвиняемый не исполнял 13 решений судов, в том числе о ликвидации несанкционированных сбросов неочищенных сточных вод в Каспийское море. Кроме того, как установило следствие, он уклонялся от погашения кредиторской задолженности по решениям судов в пользу Российской Федерации и администрации Махачкалы, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана в Telegram-канале.

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рашида Магомедова. Он обвиняется в коммерческом подкупе , в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и в неисполнении приговора суда, решения суда или иного судебного акта. . "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что сообщила о возбуждении против руководителя водоканала Махачкалы Рашида Магомедова уголовных дел в феврале 2025 года. Он был задержан и арестован.

"Кавказский узел" также писал, что в Каспийске возбуждено уголовное дело по факту длительного отсутствия водоснабжения. Для части горожан подача воды в нормальном режиме до сих пор не восстановлена.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше