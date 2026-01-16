×

03:26, 16 января 2026

Аэропорт Волгограда закрыт для самолетов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Волгограда, прием и отправка рейсов остановлены.

Как писал "Кавказский узел", ночью 15 января дроны атаковали транспортные и энергетические объекты в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Также атаке подверглась Ростовская область, где днем ранее, 14 января, во время атаки БПЛА погиб один человек и пострадали четверо. 

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда с 0.58 мск сегодня. 

“Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов”, - сообщил официальный Telegram-канал “Говорит Росавиация”. 

Режим беспилотной опасности в Волгоградской области был объявлен еще вечером 15 января. Соответствующие оповещения от РСЧС жители области получили в 20.59 мск, причем это было второе предупреждение об угрозе дронов в течение суток, отмечает V1. 

В Волгоградской области оповещения об угрозе атаки дронов еще в октябре стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

На онлайн-табло волгоградского аэропорта задержанных рейсов не значится. Согласно данным табло, последний рейс 15 января был отправлен в 21.49 мск, а вылет следующего запланирован только на 10.30 мск сегодня. Аналогичная ситуация и с рейсами на прилет: последний приземлился в 20.43 мск 15 января, следующий ожидается в 9.45 мск.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

