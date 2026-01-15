×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
07:26, 15 января 2026

Власти Ростовской и Волгоградской областей сообщили об атаках дронов

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Волгоградской области дроны атаковали транспортные и энергетические объекты.

Как писал "Кавказский узел", 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте в Ростове-на-Дону. Один человек погиб и четыре, в том числе четырехлетний ребенок, получили ранения и были госпитализированы

Атаку беспилотников на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры произошла в Волгоградской области. «Пострадавших и повреждений объектов нет», — сказано в публикации в телеграм-канале губернатора региона Андрея Бочарова.

В Ростовской области налет дронов зафиксирован в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах. «Никто из людей не пострадал. Данных о разрушениях на земле не поступало", - написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

За минувшую ночь над регионами РФ сбиты 34 украинских БПЛА, большинство - над Ростовской областью, цитирует сообщение Минобороны ТАСС. 

Детского сад пострадал в Ростовской области

Ранее, днем 14 января, беспилотники в Азовском районе Ростовской области, а также в Ростове-на-Дону. 

«В селе Стефанодар Азовского района взрывной волной было повреждено окно в детском саду «Колокольчик». К счастью, никто из детей и персонала не пострадал», —  сообщил губернатор региона. На момент атаки в группе детского сада находились восемь детей, родители забрали их домой, уточнил чиновник.

Напомним, что 14 января в Невинномысске Ставропольского края в результате налета беспилотников произошли пожары в промзоне на окраине города. Власти в связи с воздушной атакой перевели учеников городских школ на дистанционное обучение.

