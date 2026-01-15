Беспорядкам в аэропорту Махачкалы предшествовала протестная акция

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три человека за 17 дней до массовых беспорядков в октябре 2023 года встречали в аэропорту Махачкалы с флагами Палестины рейс из Израиля. На них были составлены административные протоколы, сообщил бывший директор аэропорта.

Как писал "Кавказский узел", по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту Уйташ были объявлены в розыск трое предполагаемых организаторов погрома - Илья Пономарев*, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский). По версии Следкома, они публиковали в Telegram посты, побудившие жителей Дагестана участвовать в массовых беспорядках на почве ненависти к Израилю. В июле 2025 года дела всех троих поступили в Верховный суд Дагестана для заочного рассмотрения. Участники беспорядков, произошедших в 2023 году в махачкалинском аэропорту “Уйташ”, пытались разоружить силовиков и бросали в них камни, следует из оглашенных в суде свидетельских показаний в ноябре 2025 года. Абакаров в октябре 2025 года был убит в Турции, после чего суд направил в Турцию запрос для подтверждения факта его смерти.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". "Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Акция против прилета пассажиров из Израиля была проведена в аэропорту Махачкалы с участием трех человек за 17 дней до массовых беспорядков 29 октября 2023 года, тогда обошлось без конфликтов, сообщил в своих свидетельских показаниях бывший генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов, .

Показания были зачитаны на заседании в Верховном суде Дагестана, где продолжается заочное рассмотрение уголовных дел против троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, передает РИА "Новости".

"Первая информация о том, что на территорию аэропорта зашла группа молодых людей с флагами Палестины, мне поступила 12.10.2023 года от начальника подразделения транспортной безопасности. Тогда было около трех человек, которые держали в руках два флага. Указанные граждане встречали рейс из Израиля. Молодые люди вели себя культурно, никаких конфликтов не было. Об этом я сообщил начальнику линейного отдела полиции на транспорте, на это он мне ответил, что он в курсе этого, и они проводят соответствующие мероприятия", - рассказал Рамазанов, возглавлявший в тот период аэропорт.

По его словам, через несколько дней ему стало известно, что сотрудники полиции задержали молодых людей, которые с флагами Палестины встречали рейс из Израиля, на них составили административные протоколы.

Всего на очередном заседании прокурор зачитал показания около 10 свидетелей.

По обвинению в участии в массовых беспорядках уже осуждены более 130 человек, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы. В числе последних осужденных - житель Дагестана Бахтияр Раджабов, чье дело рассматривал городской суд Георгиевска, он приговорен к семи годам заключения. Раджабов стал по меньшей мере 136-м осужденным за участие в погроме; следствие ранее заявляло, что в суды переданы дела 139 фигурантов (за исключением троих, находящихся в розыске).

В сентябре 2025 года четвертый кассационный суд в Краснодаре смягчил приговоры трем фигурантам уголовного дела о беспорядках - Салиху Рамазанову, Магомеду Омарасхабову и Рабадану Раджабову сократили сроки заключения.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.