Азербайджанский журналист Гасанли задержан силовиками

20 ноября 2023, 11:47

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Руководитель азербайджанского издания Abzas Media Ульви Гасанли задержан силовиками, а в редакции начат обыск, сообщила адвокат журналиста.

Как писал "Кавказский узел", сегодня директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли должен был вылететь за рубеж, но в самолет не сел и на связь больше не выходил, сообщила главный редактор издания Севиндж Вагифгызы. Она предположила, что Гасанли задержали силовики, и пояснила, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников.

Около полудня (11 мск) полицейские пришли с обыском в офис редакции Abzas Media, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

По ее данным, Гасанли задержан, однако адвокат пока не располагает информацией, в чем он подозревается. Садыгова сообщила, что присутствует при обыске, однако представители медиа не допущены в офис издания.

Сотрудников Abzas Media также не пропускают в редакцию, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из журналистов издания.

Представители МВД оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в июне Ульви Гасанли как журналист вел съемку акции феминисток около посольства США и был задержан. "Меня схватили, грубо вывели из посольства и передали сотрудникам полиции", - рассказал он тогда. Активисток Гюльнару Мехдиеву, Нармин Шахмарзаде и Санубар Гейдарову также выдворили охранники посольства США за проведение флешмоба. По словам девушек, своей акцией они хотели привлечь внимание к ситуации в селе Союдлу, жители которого протестовали против строительства водоема для стоков отходов золотодобычи.

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