Коллеги сообщили об исчезновении азербайджанского журналиста Гасанли

20 ноября 2023, 08:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель азербайджанского издания Abzas Media Ульви Гасанли пропал по пути в аэропорт, сообщила главред издания, предположив, что Гасанли задержан силовиками.

Сегодня директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли должен был вылететь за рубеж, однако в самолете его не оказалось, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор издания Севиндж Вагифгызы. "Ульви утром в 04.30 (03.30 мск) вышел из дома и направился в аэропорт. Однако в самолет он не сел и на связь больше не выходил. Полагаю, что его в аэропорту задержали", - сказала Вагифгызы.

Она пояснила, что предположение связано с профессиональной медийной деятельностью Гасанли, в частности, с тем, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников.

Получить комментарии в правоохранительных органах пока не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в июне Ульви Гасанли как журналист вел съемку акции феминисток около посольства США и был задержан. "Меня схватили, грубо вывели из посольства и передали сотрудникам полиции", - рассказал он тогда. Активисток Гюльнару Мехдиеву, Нармин Шахмарзаде и Санубар Гейдарову также выдворили охранники посольства США за проведение флешмоба. По словам девушек, своей акцией они хотели привлечь внимание к ситуации в селе Союдлу, жители которого протестовали против строительства водоема для стоков отходов золотодобычи.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.