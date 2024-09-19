Суд отказался закрыть дело Фазиля Гасымова

19 сентября 2024, 20:35

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Ученый-экономист Фазиль Гасымов, 98-е сутки продолжающий под стражей голодовку протеста против уголовного преследования, попросил бакинский суд закрыть дело за отсутствием состава преступления, но суд отказался удовлетворить это ходатайство.

Как писал "Кавказский узел", на 92-е сутки голодовки состояние Фазиля Гасымова значительно ухудшилось, он с трудом может передвигаться и жалуется на сильные боли. На 69-е сутки голодовки он направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, попросив об освобождении.

В августе 2023 года ученый-экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за материалы о коррупции в Азербайджане, подготовленные совместно с ученым-экономистом Губадом Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний. 14 июня Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования.

Уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается судом отдельно от дела Губада Ибадоглу. Дело слушает бакинский суд по тяжким преступлениям. Сегодня на заседании голодающий в заключении 98-е сутки Фазиль Гасымов просил прекратить возбужденное против него уголовное дело за отсутствием состава преступления. Он заявил, что не хранил, не перевозил и не изготавливал фальшивые деньги. Но суд отклонил ходатайство экономиста.

Со слов адвоката Ровшаны Рагимовой, суд не учел ее аргументы о тяжелом состоянии здоровья ее подзащитного, которого на 96-е сутки голодовки перевели в реанимационное отделение лечебной части Пенитенциарной службы.

Фазиль Гасымов заявил суду, что кровяное давление у него уже уменьшилось до критического уровня, 50 на 30 мм ртутного столба, и этот показатель, по его мнению, указывает на близость смерти. Также по словам обвиняемого, в лечебном учреждении руководство оказывает на него психологическое давление, заставляя отказаться от голодовки протеста.

В свою очередь прокурор назвал голодовку Фазиля Гасымова "дешевым методом", призвав суд игнорировать заявление Гасымова. Следующее заседание по делу Гасымова назначено на 10 октября.

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