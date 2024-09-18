Фазиль Гасымов переведен в реанимацию на 96-е сутки голодовки

18 сентября 2024, 16:10

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Ученый-экономист Фазиль Гасымов на 96-е сутки голодовки в бакинском изоляторе помещен в реанимацию в связи с тяжелым состоянием, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", на 92-е сутки голодовки состояние Фазиля Гасымова значительно ухудшилось, он с трудом передвигается и жалуется на сильные боли, рассказал 13 сентября его брат. Фазиль Гасымов передал через брата просьбу о визите к нему представителей Бакинского офиса ООН и Международного комитета Красного Креста.

14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. На 69-е сутки голодовки он направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, попросив об освобождении. По словам брата, к 3 сентября Фазиль Гасымов потерял почти половину массы тела.

Вчера, 17 сентября, Фазиль Гасымов продолжал голодовку 96-е сутки, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат ученого Ровшана Рагимли. "Гасымова поместили в реанимационное отделение в связи с тяжелым состоянием голодающего. Фазиль потерял способность самостоятельно ходить", - сказала адвокат.

Она отметила, что 17 сентября экономиста посетили в медчасти СИЗО сотрудники Бакинского представительства Международного комитета Красного Креста.

По словам адвоката, сотрудники изолятора принимают пищу рядом с голодающим и ведут себя грубо, тем самым, по ее мнению, оказывая на него психологическое давление.

Ровшана Рагимли сообщила также о грубом отношении к ней. «Сотрудники лечебного учреждения удерживали меня 50 минут и пытались обыскать. Я заявила, что не позволю им этого. После этого меня отвели в кабинет замначальника учреждения, который заявил: «Это стратегический объект, может быть, вы принесли нелегальные предметы, откуда нам знать?!». Я потребовала обратно свою адвокатскую карту и хотела покинуть помещение, заявив, что буду жаловаться. После этого мне разрешили встретиться с Фазилем без проверки", - сказала Рагимли.

Комментариями от представителей Пенитенциарной службы относительно этого заявления "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, в августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за материалы о коррупции в Азербайджане, подготовленные совместно с ученым-экономистом Губадом Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение.

В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний..

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