Родственник рассказал о состоянии Фазиля Гасымова на 82-е сутки голодовки

03 сентября 2024, 23:19

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На 82 сутки голодовки азербайджанский экономист Фазиль Гасымов потерял почти половину массы тела и заявил брату о готовности умереть в заключении, если не добьется освобождения.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. На 69-е сутки голодовки Гасымов направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, попросив освободить его и прекратить дело против ученого-экономиста Губада Ибадоглу. 29 августа суд отказался перевести Гасымова под домашний арест, хотя его состояние резко ухудшилось. К 30 августа Гасымов, по словам брата, утратил возможность самостоятельно передвигаться и терял сознание из-за низкого артериального давления.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Фазиль Гасымов находится в медчасти 1-го следственного изолятора Пенитенциарной службы в Баку и не прекращает голодовку несмотря на просьбы родственников и руководства изолятора, сообщил “Кавказскому узлу” его брат Назим Гасымов. Он сегодня говорил с родственником по телефону.

"Брат не может самостоятельно вставать и стоять, потерял более 30 кг веса, до начала голодовки он весил 67 кг. Брат состоит из кожи и костей, волосы поседели, спина согнулась, психика нарушена. Как будто постарел на 30 лет. Фазиль сказал по телефону, что здесь умрет или выйдет на свободу", - сообщил Назим Гасымов.

Пенитенциарная служба Азербайджана отказалась прокомментировать “Кавказскому узлу” информацию о состоянии Гасымова, сославшись на то, что информация о здоровье заключенного может сообщаться только членам его семьи. Дело Гасымова находится на рассмотрении в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

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