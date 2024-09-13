13 сентября 2024, 17:05

Фазиль Гасымов попросил о визите представителей ООН и Красного Креста

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Обвиняемый в изготовлении поддельных денег ученый-экономист Фазиль Гасымов на 92-й день голодовки попросил о визите к нему представителей бакинских офисов ООН и Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. На 69-е сутки голодовки Гасымов направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, попросив об освобождении. К 30 августа Гасымов, по словам брата, утратил возможность самостоятельно передвигаться и терял сознание из-за низкого артериального давления, а к 3 сентября потерял почти половину массы тела

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане.

Брат докторанта Стамбульского университета Фазиля Гасымова посетил его сегодня в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

Назим Гасымов рассказал корреспонденту "Кавказского узла",  что Фазиль 92-й день продолжает голодовку и его состояние с каждым днем ухудшается. "Он с трудом передвигался, держась за трость. Весь Фазиля уменьшился два раза. Он сказал, что испытывает сильные головные боли. У него болят внутренние органы. Фазиль сказал, что в глазах у него темнеет. Мы общались под надзором сотрудников пенитенциарного учреждения", - сказал Назим Гасымов.

Фазиль Гасымов передал через брата в СМИ свою просьбу о посещении его представителями Бакинского офиса ООН и представительства Международного Комитета Красного Креста.

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Примечание:

"Фазиль Гасымов назвал свое уголовное дело политическим заказом", "Фазиль Гасымов попросил ООН помочь его освобождению", "Защита Фазиля Гасымова заявила о предвзятости обвинения".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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