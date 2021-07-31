Идрак Мирзализаде. Cкриншот видео Stand-Up Club #1 https://www.youtube.com/watch?v=el5RRECNAdI

31 июля 2021, 09:46

Против комика Мирзализаде заведено дело после шутки в соцсети

Прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила против талыша Идрака Мирзализаде административное дело об унижении по национальному признаку после его шутки, ролик с которой распространился в соцсети.

Административное дело по статье об унижении по национальному признаку возбудила прокуратура Центрального административного округа Москвы против 29-летнего мужчины, сообщило 30 июля РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

"Мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности", – привел 30 июля сообщение ведомства ТАСС.

В публикации уточняется, что видео с этими высказываниями было размещено в одной из соцсетей. Участнику дела вменяется статья 20.3.1 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (предусматривает до 15 суток ареста, – прим. "Кавказского узла").

По словам источника в прокуратуре, речь идет о стендап-комике Идраке Мирзализаде, который оскорбил в своем выступлении русских. "В ближайшее время административный материал будет направлен в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", – привел ТАСС слова источника.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 23 июня на Идрака Мирзализаде было совершено нападение на остановке около кафе "Кофемания" на Кудринской площади в Москве после его шутки о ксенофобах. По словам менеджера артиста Сергея Забырина, нападавших было двое. "Двое нападавших преследовали [Мирзализаде] от места выступления до места нападения. Напали сзади, нанеся несколько ударов в затылок. На затылке несколько ушибов от ударов", – рассказал Забырин 30 июля корреспонденту "Кавказского узла". По мнению менеджера, нападение связано c поступавшими Мирзализаде угрозами и обещанием награды за "извинения Идрака".

Сам Идрак Мирзализаде на своем YouTube-канале, на который подписаны 4,4 тысячи пользователей, 28 июня опубликовал видео, в котором рассказал об обстоятельствах, предшествовавших нападению. "На протяжении последних трех недель мне пришло несколько тысяч угроз, в Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: "Идрак Мирзализаде – враг русского народа!", а за мою голову объявили денежную награду, из-за которой 23 июня в центре Москвы на меня напали", – говорится в аннотации к видео.

Он подтвердил, что перед нападением двое молодых людей преследовали его и другого стендап-комика от стендап-клуба до остановки транспорта и неожиданно нанесли ему удары сзади. Но затем, по его словам, состоялся разговор, в ходе которого нападавшие требовали извинений, а Мирзализаде отказался.

Примечание:

"Выступление в "Вечернем Урганте" привлекло внимание к судьбе талышского активиста", "Главред газеты "Толышон садо" пожаловался на давление силовиков", "Активист Талышского культурного центра отпущен из полиции в Баку".

Автор: "Кавказский узел"

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