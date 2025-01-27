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13:41, 27 января 2025

Акция в защиту Абилова прошла в Страсбурге

Игбал Абилов. Фото: https://www.change.org/p/stop-the-unjust-persecution-of-ethnographer-igbal-abilov

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Организаторы акции решили привлечь внимание участников сессии ПАСЕ к необоснованному преследованию в Азербайджане молодого талышского ученого Игбала Абилова.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. 19 ноября суд продлил срок его ареста еще на четыре месяца.

Активисты сочли дело Абилова преследованием поборников прав талышей. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования талышской культуры. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

В Страсбурге 27 января перед Дворцом Европы состоялась акция в поддержку Игбала Абилова. Она организована друзьями и коллегами Абилова, а ее цель - привлечь внимание участников открывающейся 27 января сессии ПАСЕ к необоснованному преследованию молодого ученого. Участники подняли плакаты и баннеры с призывами к освобождению Абилова, говорится в сообщении на сайте, созданном специально в защиту Абилова.

В частности, были развернуты плакаты с лозунгами на английском языке: "Свободу Игбалу Абилову!", "Наука – не является преступлением!". "Акция прошла перед Дворцом Европы, где делегаты ПАСЕ обсуждают актуальные вопросы, включая продолжающиеся проблемы с правами человека и свободами в Азербайджане", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "на сессии ПАСЕ вновь будет обсуждаться состояние прав человека и верховенства закона в Азербайджане". "Поддерживающие Игбала надеются, что международное давление будет усиливаться, и призывают Совет Европы занять твердую позицию в защиту его свободы", - сообщается на сайте активистов.
 
Глава общественного комитета защиты прав Абилов Гилал Мамедов считает, что акция в Страсбурге является показателем того, что его преследование в Азербайджане вызвало международный резонанс.

"Игбал Абилов, несмотря на молодой возраст, получил уже достаточно широкое международное признание как научный исследователь истории, культуры, фольклора не только талышского народа, но и обширного региона, включающего Южный Кавказ, Центральную Азию, Иран, Турцию, Ближний Восток. Он сотрудничал с международными научными центрами. Поэтому его дело вызвало повышенный интерес в академических кругах разных стран, а также у международных правозащитных организаций с учетом фактов уголовных преследований в Азербайджане ранее других талышских исследователей. Обвинения Абилову не вызывают доверия", - сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Он предположил, что следствие приближается к завершению.

"В последние дни наблюдается активность следственных действий. В качестве свидетелей вызывали меня, дядю Игбала, его двоюродного брата. Мы полагаем, что следствие заканчивается, и дело скоро передадут в суд. Я и на следствии сказал, что таких талантливых молодых ученых надо не в тюрьмы сажать, а создавать условия для углубления исследований. Игбал не только ученый, но и творчески одаренный человек.
Его фильмы получили награду международных фестивалей. Причем представлял он фильмы не от Белоруссии, где провел свою сознательную жизнь, а от Азербайджана.
Это подтверждает его любовь к своей родине и является доказательством нелепости обвинения его в госизмене", - сказал Мамедов.
 
Фильм Абилова "Фрагменты" в конце ноября 2024 года был отмечен на международном фестивале в Риме. "Еще один успех короткометражного фильма Игбала "Фрагменты"! На этот раз он вошел в список лучших фильмов октября в рамках Prisma Awards – Rome Independent Film Award", - говорится в сообщении международной кампании в защиту Абилова.
 
Ранее, 1 ноября, фильм Абилова "Фрагменты" получил награду в номинации "Лучший научно-фантастический фильм" на международном кинофестивале Monza в Италии. Восьмиминутный фильм в жанре научной фантастики срежиссирован Игбалом Абиловым и выпущен в декабре 2023 года, говорится в информации на сайте Shortmoviedatabase ("База данных короткометражных фильмов"). "Фильм рассказывает историю двух влюбленных андроидов, показывая разные сцены из их повседневной жизни", - говорится в описании картины.

Сам Абилов заявил, что посвящает награду за фильм азербайджанским политзаключенным.
 
Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования в области культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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