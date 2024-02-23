Активисты в Ленкорани заявили о срыве мероприятия в поддержку талышского языка

23 февраля 2024, 14:30

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Полицейские в Ленкорани не позволили провести мероприятие с участием детей, посвященное развитию талышского языка, пожаловались организаторы. Власти Азербайджана уделяют недостаточно внимания поддержке талышского языка, заявил Общественный совет талышей.

Как писал "Кавказский узел", талышскому языку грозит исчезновение, заявили 21 февраля 2020 года члены Общественного совета талышей Азербайджана (ОСТА). В числе мер по спасению языка они предложили придать ему статус регионального и ввести обязательное изучение в школах. Общественные слушания, посвященные вопросам изучения талышского языка, были приурочены к Международному дню родного языка, который отмечается в этот день.

Талыши (самоназвание - "толыш") - народ, проживающий в Азербайджане и Иране. Согласно переписи населения Азербайджана 2009 года, численность талышей составляла 112 тысяч человек. Однако, по некоторым оценкам, общая численность талышского населения в республике доходит до 500 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Талыши". Программа Минобразования Азербайджана по проведению в начальной школе уроков талышского языка в районах с преобладанием талышей на практике носит формальный характер, заявил в апреле 2017 года главред газеты "Толыши садо" Гилал Мамедов.

Активисты пожаловались на срыв мероприятия, посвященного талышскому языку

В Ленкоранском районе Азербайджана местные активисты планировали провести мероприятия, посвященное развитию талышского языка, и приурочить их к Международному дню родного языка, рассказала сегодня корреспонденту «Кавказского узла» одна из организаторов мероприятия Кенуль Расул.

"Мы начали подготовку мероприятия, посвященного талышскому языку, еще за два месяца до Международного дня языка. Мы создали в мессенджере WhatsApp* сообщество талышских женщин, проживающих в разных страна мира, под названием “Rüşnə” («Свет»). Было решено искать в социальных сетях детей, выступающих со стихотворениями на талышском языке, и преподнести им подарки. Удалось отыскать 12 детей в Ленкоранском и Масаллинском районах. Мы решили, что чем ходить к ним по домам, лучше собрать их в кафе в Ленкорани, провести небольшое мероприятие и преподнести подарки там", - сказала она.

По ее словам, всего на мероприятии планировалось участие 30 человек. "Мы договорились провести мероприятия во время зимних школьных каникул, чтобы не помешать учебному процессу детей. Мероприятие было назначено на 28 января. Мы планировали подготовить с мероприятия видеоматериал и распространить его в социальных сетях в Международный день родного языка", - рассказала Расул.

Организаторы договорились с руководством одного из кафе в селе Шагласер Ленкоранского района, что проведут мероприятие там. "Всё у нас почти было готово. Однако за день до мероприятия замначальника Ленкоранской полиции Ильтифат Юсифов передал нам через одного из лиц, задействованного в организационных работах, о запрете проведения мероприятия, потому что на него не получено «соответствующего разрешения». Полицейский сослался на «некий закон». Когда же у полицейского поинтересовались, конкретно какой закон запрещает проведение подобного мероприятия, Юсифов не смог дать ясный ответ и велел не проводить мероприятие, поскольку «закон не допускает этого»", - сказала она.

По ее словам, активисты "во избежание инцидентов отменили мероприятие", но владельца кафе 28 января вызвали в полицию, где взяли у него разъяснения. "В течение двух дней 27-28 января ему запретили проведение конференции", - заявила Расул.

По ее словам, попытки провести мероприятие в другом заведении оказались тщетными, поскольку никто больше не соглашался предоставить им помещение, опасаясь последствий.

"Мы все же провели мероприятие, поскольку подарки были готовы и не хотелось детей разочаровывать. Однако пришлось провести его в частном доме у поэта Ханали Толиша в селе Гызылавар Массаллинского района. Поскольку было холодно, мы не могли проводить мероприятие во дворе. В доме отапливалась только спальня 85-летнего поэта, и мы вынуждены были провести мероприятие в этой комнате. Дети выступили со стихами, мы преподнесли памятные подарки детям. Просто остался неприятный осадков. Что было плохого в том, что 30 человек собрались бы вместе, дети выступили бы со стихотворениями на родном языке? Мы не политическая партия, политикой не занимаемся", - сказала Расул.

Она подчеркнула, что целью мероприятия было внесение «вклада в развитие талышского языка, его сохранению». "Но нам не позволили сделать это. Когда создаются такие препоны, угрозы, люди отступают во избежание проблем. Разве представители народов страны не имеют права проводить мероприятие на родном языке?" – сказала Кенуль Расул.

Несмотря на препятствия, активистки планируют проводить подобные мероприятия каждый год. "Мы хотим, что наши мероприятия были ежегодными, и будем проводить их в разных районах – Ленкоранском, Астаринском, Масаллинском, Лерикском", - перечислила она.

Запрет на проведения мероприятия вошел в противоречие с законом

Сотрудник Ленкоранского горотдела полиции отказался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла". В МВД также не удалось получить комментарии относительно утверждений о запрете мероприятия в кафе в селе Шагласер.

Согласно законодательству Азербайджана, массовые собрания должны согласовываться с местным и властями, но это касается проведения мероприятий в публичных местах, заметил руководитель правового центра «Защитник» Самед Рагимли.

"Проведение же собрания в закрытом частном учреждении не требует согласования и тем более разрешения. Полиция может вмешаться в такое мероприятие уже по ходу, если вдруг в нем начнут звучать призывы к насилию, сепаратизму, межнациональной вражде, ненависти и тому подобному. Во всех остальных случаях, если ничего противоречащего закону не совершается, срыв мероприятия не допускается. В многочисленных кафе и ресторанах Азербайджана ежедневно проводятся свадьбы, помолвки, корпоративы, юбилеи, и на это никто разрешения не требует. Если группа людей планировала провести мероприятие культурно-просветительского характера в закрытом частном заведении, то никакого разрешения для этого по закону не требовалось", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Об ограничении прав талышей говорилось и в опубликованном в феврале 2020 года заключении Консультативного комитета СЕ по Азербайджану.

ОСТА заявил о сокращении господдержки талышского языка

В свою очередь Общественный совет талышей Азербайджана в заявлении по случаю Международного дня родного языка осудил запрет мероприятия для детей в Ленкорани. В Азербайджане талышский язык "находится под давлением", говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Талышский язык подвергался репрессиям еще сталинским режимом. Однако в последние годы СССР был принят ряд незначительных мер по восстановлению преподавания, созданию радио- и телевизионного вещания на талышском языке. После обретения Азербайджаном независимости появились надежды на сохранение и развитие талышского языка. Однако вскоре они были развеяны, в 2017-2018 году решением министра образования преподавание талышского языка сократилось на 50 процентов", - говорится в заявлении.

Примером давления на талышский язык в документе названы «запрещение полицией в Ленкорани проведения талышскими женщинами литературного мероприятия, на котором дети должны были выступить со стихами на талышском языке, вызов в полицию и угрозу руководителя заведения, где планировалось организовать встречу».

Авторы заявления усмотрели в этом проявление «необольшевизма» и раскритиковали власти Азербайджана за политику, направленную на «дискриминацию и ассимиляцию» талышей.

"В Азербайджане не принимается на государственном уровне мер для сохранения и защиты талышского языка. После восстановления независимости страны в 1992 году было введено обязательное образования на талышском языке в школах местах компактного проживания талышей, предусматривалась господдержка СМИ на талышском языке. Однако вскоре от этих мер правительство отказалось. Сегодня только в начальных классах ведется преподавание талышского языка, и то оно сокращено до 1 часа в неделю. В вузах нет факультетов по подготовке преподавателей талышского языка. Нет театра на талышском языке. На региональном телеканале в Ленкорани нет передач на талышском языке. Все это ставит под угрозу существование и сохранение талышского языка. Азербайджан должен соблюдать обязательства в рамках Конвенции по защите прав национальных меньшинств Совета Европы", - сказал член правления ОСТА Гилал Мамедов.

Однако глава Фонда исследований «Конституция» Алимамед Нуриев считает необоснованными утверждения о дискриминации и ассимиляции талышей. "По Конституции Азербайджана все граждане страны равны в правах независимо от национальной принадлежности", - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, государство может гарантировать лишь минимальные стандарты для сохранения языка и культуры народов страны. "В школах в местах компактного проживания народов Азербайджана ведется преподавание их языка. В южном регионе, где проживают компактно талыши, с 1 по 4 классы ведется преподавание талышского языка. В начале учебного года 2023/2024 были изданы новые учебники на талышском языке", - сказал Нуриев.

Он отметил, что «в Азербайджане нет запрета талышскому и вообще какому-либо языку». "Если кто-то хочет углубленно изучать талышский язык, то могут быть созданы частные школы. Интернет также предоставляет неограниченные возможности для преподавания талышского языка, создания телевидения, радио, других информационных ресурсов. Кроме того, можно переводить на талышский язык фильмы, мультфильмы и показывать их также в Интернете", - сказал Нуриев, отметив, что «в условиях рыночной экономики многие вещи можно делать и на основе частных инициатив».

Преподавание талышского языка ведется в 1-4 классах в 225 школах южного региона Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минобразования.

Он отметил, что с этого учебного года (2023/2024) «учебник на талышском языке был обновлен». "В учебнике соблюдены требования для современных образовательных ресурсов, тексты и иллюстрации стали более познавательными", - сказал сотрудник ведомства.

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