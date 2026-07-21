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15:31, 21 июля 2026

Топливный кризис подстегнул интерес кубанских предпринимателей к мини-НПЗ

Заправка. Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На фоне топливного кризиса кубанские предприниматели стали активно интересоваться компактными установками для переработки нефти. За первое полугодие число торгов на их покупку увеличилось более чем вдвое.

Как информировал "Кавказский узел", 19 июля пользователи соцсети отметили, что за месяц цены на пропан на частных заправках подскочили в Краснодарском крае на 40 процентов, при этом на АЗС федеральных сетей они остались неизменными.

Сегодня утром в Краснодаре работали 66 АЗС. Наиболее дефицитным остается бензин АИ-100, который продается лишь на 12 заправках. АИ-92 был доступен на 46 автозаправках, АИ-95 – на 41, а дизтопливо – на 56, сообщил "Блокнот Краснодар".

У государственных и муниципальных учреждений Краснодарского края возникли проблемы с закупкой топлива. С начала июля в регионе не состоялись или были отменены около 50 закупок бензина и дизтоплива. В большинстве случаев поставщики отказались участвовать в торгах, не желая брать на себя ценовые риски, отметили сегодня "Юга.ру".  

На фоне опасений по поводу возможного дефицита топлива предприниматели из Краснодарского края стали активно интересоваться компактными модульными установками для переработки нефти (мини-НПЗ). За шесть месяцев текущего года число торгов на приобретение мини-НПЗ в Краснодарском крае выросло на 108,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, передал сегодня "РБК Краснодар" со ссылкой на электронную торговую площадку "ТендерПро".

Рост интереса кубанских предпринимателей к мини-НПЗ связан с ситуацией на топливном рынке, пояснила коммерческий директор "ТендерПро" Елена Астафьева. С учетом господдержки аналитики ожидают дальнейшего роста числа торгов на мини-НПЗ, добавила она.

"Последний год мы наблюдаем сокращение числа инвестпроектов в секторе добычи нефти и газа – по нашим подсчетам, их количество упало на 77% по сравнению с первой половиной прошлого года", – сказала Астафьева.

Краснодарский край обеспечил 4,7 процента таких тендеров, заняв третье место среди российских регионов. Первое место заняли Москва и Подмосковье (26,1 процента торгов), второе – Санкт-Петербург и Ленинградская область (6,5 процента), отметило издание.

Напомним, топливный кризис возник на фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на Кубани. В Краснодарском крае проблема с топливом вызвала резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. В автосервисах очереди клиентов растянулись на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования выросла почти вдвое.

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Автор: "Кавказский узел"

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