Альпинист из Коста-Рики умер на Эльбрусе

При восхождении на Эльбрус альпинисту из Коста-Рики, который находился в составе незарегистированной группы, стало плохо, спасти его не смогли.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября при восхождении на горную вершину Терсколак пропал 26-летний белорусский альпинист.

Гражданин Коста-Рики умер при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии, пишет 18 октября "Интерфакс".

По данным спасателей, 49-летнему альпинисту стало плохо на высоте 5200 метров. Он находился в составе незарегистрированной группы. Оказать медицинскую помощь ему не смогли, он умер.

Проводится операция по эвакуации тела, к ней привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

