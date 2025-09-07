Альпинист из Белоруссии пропал на Эльбрусе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

26-летний белорусский альпинист планировал подняться на горную вершину Терсколак, более четырех дней он не выходит на связь, на поиски выдвинулась группа спасателей.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября в верховьях Чегемского ущелья получил травму ноги в результате жесткой посадки белорусский парапланерист, он эвакуирован.

26-летний альпинист из Белоруссии пропал на Эльбрусе. Он планировал подъем на гору Терсколак в юго-восточном отроге Эльбруса, но перестал выходить на связи, пишет 6 сентября "Коммерсант".

Свой маршрут альпинист не зарегистрировал, вестей от него нет уже четыре дня. За помощью в МЧС обратился его отец, спасатели из МЧС Кабардино-Балкарии выдвинулись ему на помощь, информирует News.ru.

