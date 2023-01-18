Состояние Тофига Ягублу за две недели голодовки ухудшилось

18 января 2023, 21:57

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Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу на 14-е сутки голодовки допустил, чтобы ему ввели физраствор, но отказался прекращать свою протестную акцию. За время голодовки политик сильно похудел и уже не может сам вставать, сообщила его дочь. Число участников голодовки в поддержку Ягублу сократилось до 11 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку в изоляторе 5 января, после отказа суда удовлетворить его жалобу на административный арест. На седьмые сутки голодовки семья добилась его госпитализации, но Ягублу и в клинике продолжил свою акцию. На десятые сутки голодовки Ягублу отказался принимать воду, но на следующий день согласился отказаться от формата сухой голодовки. Голодовку в поддержку требований политика проводит также его супруга и группа активистов. На 17 января число участников голодовки в поддержку Ягублу составляло 16 человек.

Тофиг Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД ограничиваются, также была нарушена конфиденциальность встречи с защитником, заявил его адвокат.

Дочь Тофига Ягублу Нигяр Хази и привлеченный семьей политика врач, профессор Адиль Гейбулла встретились сегодня с ним в Бинагадинском медицинском центре. Политик уже 14-е сутки продолжает отказываться от пищи, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Адиль Гейбулла.

«Хотя гемодинамические показатели - кровяное давление, сатурация, пульс - стабильные, физически Тофиг Ягублу существенно ослаб. Он настолько вял, что уже не может вставать без посторонней помощи. Из-за недостаточного поступления жидкости в организм у него нарушен водно-солевой баланс. Для восполнения электролитов мы сделали ему внутривенную инфузию физрастворов калия, натрия и магния, чтобы стабилизировать баланс. Тофиг Ягублу значительно потерял в весе», - рассказал доктор.

Дочь политика Нигяр Хази сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что с начала голодовки Ягублу похудел на 13 кг. «Отец весил 94 кг. Сейчас его вес составляет на 13 кг меньше. С каждым днем отец слабеет. Сегодня он уже не смог вставать с койки. Я передала ему просьбу председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли прекратить голодовку, он поблагодарил за заботу, но сказал, что продолжит голодовку», - отметила Хази.

Сотрудники больницы, где находится Тофиг Ягублу, воздержались от комментариев о его состоянии корреспонденту «Кавказского узла», сославшись на отсутствие полномочий предоставлять информацию о состоянии пациентов посторонним.

Голодовку солидарности с Тофигом Ягублу продолжает его жена Майя Ягублу, она голодает дома 12-е сутки. «У меня сильные боли в желудке. Но я намерена терпеть и продолжать голодовку, пока продолжает ее мой муж. Я знаю, что ему еще тяжелее, чем мне, поскольку он до ареста был болен. В тот день на акцию протеста он пошел, встав из-под капельницы. Я всегда разделяла гражданскую позицию мужа и сейчас я поддерживаю его», - сказала Майя Ягублу корреспонденту «Кавказского узла».

Голодовку в поддержку политика с 9 января продолжают и две группы активистов, хотя состав участников этой голодовки меняется. Одни голодают в штаб-квартире партии «Мусават», а другие - в Агдашском районе. На сегодняшний день в штаб-квартире «Мусават» проводят голодовку восемь активистов ПНФА, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из участников акции Фаиг Нагиев. «Сегодня акцию прекратили три человека, которые голодали по 6-8 дней. Вновь присоединившихся пока нет. Наши требования остаются прежними - свободу Тофигу Ягублу, Бахтияру Гаджиеву и всем другим политзаключенным», - сказал Нагиев.

В голодовке в Агдашском районе сейчас участвуют двое активистов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член Агдашской районной организации ПНФА Горхмаз Абдурагимов. «Из-за проблем со здоровьем сегодня акцию вынуждены были остановить Мазахир и Ровшан Рагимовы. У меня возникли боли в грудной клетке. Я прошел рентгеновское обследование, но каких-либо патологий не было обнаружено. Врачи сказали, что боли от голодовки, и рекомендовали прекратить ее. Но я продолжаю акцию. Со мной в Агдаше продолжает голодовку и Нусрат Гасратли. Мы требуем освобождения Тофига Ягублу, арестованного Бахтияра Гаджиева и других активистов, которых арестовали по политическим мотивам», - сказал Абдурагимов.

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