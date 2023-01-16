Тофиг Ягублу вопреки аргументам врачей отказался прекращать голодовку

16 января 2023, 20:53

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Азербайджанский оппозиционный политик Тофиг Ягублу 12-е сутки продолжает голодовку в знак протеста против ареста и отказался прекращать ее, несмотря на уговоры врачей. Активист не позволил ввести в организм питательные вещества, но согласился на разжижающую кровь инфузию.

Как писал "Кавказский узел", после отказа апелляционного суда удовлетворить жалобу на административный арест Тофига Ягублу политик 5 января объявил голодовку. На седьмые сутки голодовки Ягублу в изоляторе семья добилась его госпитализации, но Ягублу и в клинике продолжил свою акцию. На десятые сутки голодовки Ягублу отказался принимать и воду, но на следующий день, после встречи с дочерью, согласился отказаться от формата сухой голодовки. Голодовку в поддержку требований политика проводит также его супруга и группа активистов. На 15 января число участников голодовки в поддержку Ягублу составляло 18 человек.

Тофиг Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД ограничиваются, также была нарушена конфиденциальность встречи с защитником, заявил его адвокат.

Сегодня в больницу к Тофигу Ягублу пропустили его дочь Нигяр Хази и привлеченного семьей врача Адиля Гейбуллу. Дочь политика рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что с каждым днем ее отцу становится все хуже.

«Отец сильно истощен. У него нет сил даже говорить. Его состояние стабильно тяжелое. Но несмотря на уговоры врачей, он отказывается от ввода хотя бы питательных веществ. Профессор Адиль Гейбулла сегодня уговорил его поставить капельницу для вливания кроворазжижающих средств», - рассказала Нигяр Хази.

Адиль Гейблулла подтвердил продолжение Тофигом Ягублу голодовки. «Пока гемодинамические показатели стабильны. Кровяное давление в норме - 120/80. Сатурация составляет 98 процентов. Пульс сердца - 92. Но ситуация в любой момент может резко измениться с учетом постепенного истощения ресурсов организма. Мы предупредили Ягублу об этом. Но он настойчив в продолжении голодовки. Он отказался и от введения питательных веществ. Но согласился на инфузию растворов, разжижающих кровь, для предотвращения образования тромбов в сосудах», - сказал Гейбулла корреспонденту «Кавказского узла».

Между тем активисты продолжают голодовку солидарности с Ягублу. Так, уже десятые сутки держит голодовку его супруга Майя Ягублу. «Моя мать, несмотря на хронические заболевания, десятые сутки проводит голодовку. У нее возникают боли в желудке, почках. Сегодня утром ей поставили капельницу для купирования болей. Но мать отказалась от ввода питательных веществ. Мать настойчива в продолжении голодовки и намерена проводить ее до тех пор, пока отец голодает. А отец говорит, что не остановит голодовку, пока его не освободят. Я в отчаянии, я могу потерять обоих родителей», - рассказала дочь супругов Ягублу Нигяр Хази.

Акция голодовки солидарности с Ягублу продолжается и в штаб-квартире партии «Мусават». «На данный момент в штаб-квартире «Мусават» в голодовке участвуют 10 членов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) и два активиста партии «Мусават». Мы требуем освобождения Тофига Ягублу, Бахтияра Гаджиева, других политзаключенных», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» участник голодовки член ПНФА Ализамин Салаев.

Кроме того, в Агдашском районе в частном доме голодовку в поддержку Ягублу продолжают трое членов ПНФА и еще один активист.

В больнице, где сейчас находится политик, воздержались от комментариев о его состоянии, сославшись на отсутствие полномочий предоставлять информацию о состоянии пациентов посторонним лицам.

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