Тофиг Ягублу согласился прекратить сухую голодовку

15 января 2023, 18:30

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Азербайджанский оппозиционный политик Тофиг Ягублу, одиннадцатые сутки голодающий под арестом, после встречи с дочерью согласился вновь употреблять воду, но продолжил отказываться от пищи. Число участников голодовки в поддержку Тофига Ягублу сократилось до 18 человек.

Как писал "Кавказский узел", после отказа апелляционного суда удовлетворить жалобу на административный арест Тофига Ягублу политик 5 января объявил голодовку. На седьмые сутки голодовки Ягублу в изоляторе семья добилась его госпитализации, но Ягублу и в клинике продолжил свою акцию и отказался от введения питательных веществ через капельницу. На десятые сутки голодовки Ягублу отказался принимать и воду. Голодовку в поддержку требований политика проводит также его супруга Ягублу Майя и группа активистов. На 14 января число участников голодовки в поддержку Ягублу составляло 20 человек.

Тофиг Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД ограничиваются, также была нарушена конфиденциальность встречи с защитником, заявил его адвокат.

Сегодня к Тофигу Ягублу пропустили его дочь Нигяр Хази и врача, привлеченного его семьей, профессора Адиля Гейбуллу.

«Наконец, сегодня нам с доктором Адилем Гейбуллой позволили встретиться с отцом. Увидев меня, отец сильно обрадовался. Поскольку он встретился со мной, то, как и обещал, прекратил сухую голодовку и согласился пить воду. Однако он по-прежнему отказывается от приема пищи. Отец сильно похудел. Он был весь желтым. Отец уже без посторонней помощи вставать не может. Когда он ходит, то шатается и может в любой момент упасть. Поскольку отец длительное время не купался, я помогла отцу хотя бы частично удовлетворить гигиенические потребности. После этого ему стало несколько легче. Отец просил передать благодарность всем тем, кто его поддерживает в его борьбе за свои права», - рассказала Нигяр Хази корреспонденту «Кавказского узла».

Доктор Адиль Гейбулла сообщил, что обследовал сегодня Ягублу. «Гемодинамические показатели стабильны. Кровяное давление 120/80, стабильно. Сатурация составляет 98 процентов, пульс сердца – 95 ударов в минуту. Он коммуникабелен, может говорить, восстановил прием воды. Мы, были у него с его дочерью, и он при нас выпил несколько стаканов воды. Я сделал ему инфузию в большой дозе разжижающего кровь вещества, чтобы избежать тромбоза. Тофиг Ягублу продолжает голодовку. Он под наблюдением медиков, однако с каждым днем голодовка повышает риски для здоровья», - сказал Гейбулла.

Группа активистов также продолжает голодовку солидарности с Ягублу, но состав ее участников изменился. В штаб-квартире партии «Мусават» голодовку прекратили члены партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Казымлы, Тофиг Мамедов и Эльнур Гулиев. Часть активистов прекратили голодовку и в Агдашском районе. Об этом сообщил корреспонденту «Кавказского узла» участник голодовки в штаб-квартире «Мусават» член ПНФА Фаиг Нагиев.

Вместе с тем, по его словам, сегодня в штаб-квартире «Мусават» к голодовке присоединились члены ПНФА Хиджран Агаев, Ширван Солтанов, Руслан Амиров и Акиф Агаев, а также двое активистов в Агдашском районе.

Всего, по данным активистов на 15 января, в штаб-квартире «Мусават» в поддержку Ягублу голодают 13 человек, еще четыре человека продолжают акцию в Агдаше.

“Мы члены Агдашского районного отделения ПНФА Горхмаз Абдурагимов, Мазахир Рагимов, Ровышан Рагимов и общественный активист Нуцсрат Гасанли продолжаем голодовку с требованием освобождения Тофига Ягублу, Бахтияра Гаджиева и других активистов», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сегодня участник голодовки Горхмаз Абдурагимов.

Кроме того, у себя дома голодовку продолжает супруга Тофига Ягублу Майя Ягублу, сообщила ее дочь Нигяр Хази. «Моя мать девятые сутки голодает в знак солидарности с отцом. Она сильно ослабла, у нее возникают сильные боли в почках, желудке. Но она держится и намерена голодать, пока отказывается от пищи отец», - сказала Хази.

Таким образом, в голодовке солидарности с Ягублу на 15 января участвуют 18 человек.

В больнице, где сейчас находится политик, воздержались от комментариев о его состоянии, сославшись на отсутствие полномочий предоставлять информацию о состоянии пациентов посторонним лицам.

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