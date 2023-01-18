Бахтияр Гаджиев пожаловался на качество медпомощи в СИЗО

18 января 2023, 15:00

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Врачи СИЗО не провели обследование после желудочного кровоизлияния у Бахтияра Гаджиева, сообщил сам активист на 10-е сутки голодовки. Апелляционный суд оставил в силе запрет на телефонные разговоры и встречи Гаджиева с кем-либо, кроме близких родственников, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря 2022 года суд не удовлетворил жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. В знак протеста Гаджиев объявил голодовку и проводил ее до 28 декабря 2022 года, когда прекратил акцию по настоянию пожилых родителей и общественности. Но 29 декабря суд отказал в переводе Гаджиева под домашний арест, а 9 января не была удовлетворена жалоба на это решение, и Гаджиев возобновил голодовку. Уже на четвертые сутки повторной голодовки его состояние заметно ухудшилось, сообщил адвокат.

10 января суд разрешил Бахтияру Гаджиеву телефонные разговоры и встречи, но только с близкими родственниками, и 16 января, на восьмые сутки голодовки, его в СИЗО посетила мать. В тот же день Гаджиев поговорил по телефону с отцом и братом. Мать Гаджиева попросила его прекратить акцию протеста, но он отказался.

Суд отказался расширить круг общения арестованного

Сегодня в Бакинском апелляционном суде рассматривалась жалоба Гаджиева на отказ в полной отмене запрета ему телефонных разговоров и свиданий, сообщила адвокат активиста Зибейда Садыгова.

"Ранее суд первой инстанции частично отменил этот запрет в части, касающейся телефонных разговоров и свиданий с близкими родственниками. Однако Бахтияр Гаджиев настаивает, чтобы запрет был отменен полностью. Согласно законодательству, обвиняемый имеет право на телефонные звонки и свидания не только с близкими родственниками, но и лицами, представляющими для него законный интерес", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Поскольку родители Бахтияра Гаджиева живут в Гяндже, в случае удовлетворения жалобы судом его мог бы регулярно посещать кто-то другой, помимо родителей, пояснила адвокат.

"Он также вправе рассчитывать на телефонные звонки в связи со своими интересами, обращаться, к примеру, к правозащитникам. К сожалению, апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения", - сообщила Садыгова.

Гаджиев сообщил о недостаточной реакции врачей СИЗО на ухудшение состояния

Бахтияр Гаджиев участвовал в заседании, хотя на десятые сутки голодовки выглядел "очень вялым и бледным", отметила адвокат.

"Он с трудом держался, у него периодически кружилась голова. Бахтияр в суде сказал, что вчера (17 января) у него произошло кровоизлияние из желудка. Он информировал об этом врачей медицинско-санитарной части СИЗО. Однако до сих пор его не обследовали, у него не взяли образцов крови на анализ. Несмотря на ухудшение состояния, Гаджиев намерен продолжать голодовку, требуя своего освобождения", - сказала Зибейда Садыгова.

Новая голодовка спустя короткий срок от предыдущей может привести к тяжелым последствиям для организма Бахтияра Гаджиева, указал независимый врач, профессор Адиль Гейбулла, который посещал активиста в СИЗО. "Повторная голодовка может очень скоро привести к полному истощению резервов организма. Сначала истощаются жировые ресурсы, потом резервы в мышцах, потом в организме начинаются уже необратимые дегенеративные процессы. У разных людей этот процесс может занимать разное время, все зависит от индивидуальных особенностей", - сказал 12 января Гейбулла "Кавказскому узлу".

Сотрудник отдела общественных связей Пенитенциарной службы подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Гаджиев продолжает голодовку, однако отказался комментировать состояние здоровья арестованного, пояснив, что эти вопросы находятся в компетенции Главного медуправления Минюста, которому подчинены медработники СИЗО.

Представители Главного медуправления Минюста оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, и в зале не было судей, указала защита.

13 января Главное управление полиции Баку ужесточило обвинение Гаджиеву, переквалифицировав его со статьи о хулиганстве (221.1.1 УК Азербайджана) на статью о хулиганстве путем сопротивления представителю органов власти, выполняющему обязанности по охране общественного порядка (221.2.2 УК Азербайджана). По новому обвинению активисту грозит тюремное заключение сроком до трех лет. Защита пообещала обжаловать ужесточение обвинения.

В тот же день, 13 января, администрация бакинского делового центра Caspian Plaza отказала в аренде "Институту общественной политики", а также правозащитной организации "Линия защиты" и Центру правовых инициатив, которые совместно арендовали офис. Правозащитники связали выселение организаций с давлением на арендодателя после ареста Гаджиева.

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