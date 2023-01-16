Бахтияр Гаджиев на восьмые сутки голодовки добился встречи с матерью

16 января 2023, 19:50

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Активисту Бахтияру Гаджиеву, восьмые сутки продолжающему голодовку под арестом, сегодня было предоставлено свидание с матерью, а также телефонный разговор с отцом и братом.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2022 года суд не удовлетворил жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. В знак протеста Гаджиев объявил голодовку и проводил ее до 28 декабря 2022 года, когда прекратил акцию по настоянию пожилых родителей и общественности. Но 29 декабря суд отказал в переводе Гаджиева под домашний арест, а 9 января не была удовлетворена жалоба на это решение, и Гаджиев возобновил голодовку. 10 января суд разрешил Бахтияру Гаджиеву телефонные разговоры и встречи с близкими родственниками.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, и в зале не было судей, указала защита.

Сегодня в бакинском СИЗО-1 с Бахтияром Гаджиевым встретилась его мать Солида Мовлаева, сообщил брат арестованного Вугар Гаджиев.

«Бахтияр уже больше месяца под арестом. И только сегодня ему дали свидание. С ним встретилась наша мать. Она ужаснулась от вида Бахтияра. Мой брат после ареста в результате двух голодовок сильно похудел, у него почернело под глазами. Мать сильно обеспокоена за Бахтияра. Она просила его прекратить голодовку. Но он неумолим», - рассказал Вугар Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Бахтияр Гаджиев, кроме того, смог позвонить брату и отцу. «Бахтияр сегодня также позвонил мне и отцу. Он сказал, что при матери, как мог, старался держаться бодро. Нам тоже он сказал, чтобы мы не беспокоились. Бахтияр сказал, что у него нет другого выхода добиться справедливости, кроме как проводить голодовку, потому что суды отклоняют его жалобы и ходатайства. Бахтияр перед этим уже голодал две недели. Сейчас он проводит повторно голодовку уже 8-е сутки. Все это не пройдет бесследно для его организма», - сказал брат активиста.

Между тем соучредители правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров и Заур Акпер обсудили дело Гаджиева с представителями миссии Евросоюза в Баку и представителями посольств стран ЕС.

«Мы встретились в представительстве ЕС с сотрудниками этой структуры, а также с пресс-атташе посольств 10 стран Евросоюза. Нами обсуждалась ситуация с правами человека в Азербайджане, незаконные аресты активиста Бахтияра Гаджиева и политика Тофига Ягублу. Мы просили дипломатов привлечь внимание своих правительств к ухудшению прав и свобод человека в Азербайджане, чтобы они потребовали от официального Баку освободить арестованных активистов и уважать демократические нормы. Дипломаты заявили, что они также обеспокоены арестами Гаджиева и Ягублу, и всерьез занимаются этими вопросами», - рассказал Руфат Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Представители Пенитенциарной службы сегодня оказались недоступны для комментариев относительно голодовки Бахтияра Гаджиева и его требований.

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