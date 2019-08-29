Журналист Хази освободился из азербайджанской тюрьмы

29 августа 2019, 13:38

Обозреватель оппозиционной газеты Сеймур Хази сегодня вышел на свободу после пятилетнего тюремного срока по делу об избиении. Коллеги и супруга Хази заявили, что он был осужден по политическим мотивам. Сам журналист сообщил, что продолжит свою профессиональную деятельность.

"Кавказский узел" сообщал, что в январе 2015 года обозреватель оппозиционной газеты "Азадлыг" (Свобода) Сеймур Хази был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в избиении в 2014 году незнакомого ему человека по имени Магеррам Гасанов, который позднее получил 6 месяцев заключения за этот же инцидент. 6 декабря 2018 года Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Хази и постановил выплатить ему 14,5 тысячи евро, однако супруга заключенного азербайджанского журналиста назвала запоздалым вердикт ЕСПЧ.

Сеймур Хази включен в список политзаключенных, опубликованный 6 декабря Союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана". Журналист стал одним из лауреатов ежегодной премии имени Герда Буцериуса "Свободная пресса Восточной Европы-2016", присуждаемой немецким фондом "ЦАЙТ-Штифтунг" и норвежским фондом "Свободное слово".

Сеймур Хази был освобожден рано утром сегодня, около 7.15 по местному времени (6.15 по мск) из колонии №17. Сотрудники колонии сами привезли его в родительский дом, расположенный в поселке Джейранбатан близ Баку. К дому журналиста приезжали родственники, коллеги, товарищи по партии Народного фронта Азербайджана, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Хази в телефонном разговоре.

По словам Хази, журналист не считает время, проведенное в заключение, потерянным и не надеялся на досрочное освобождение. «Я занимался спортом, прочитал много книг, совершенствовал свои знания… Я не ожидал и не хотел снисхождения, помилования», - сказал Хази.

Вместе с тем, журналист подчеркнул, что его арест был политически мотивирован и стал ответом за его журналистскую работу, критику власти.

«Мой арест был показатель нетерпимости власти к критике со стороны масс-медиа. Меня выпустили (рано утром), очевидно, это было сделано, чтобы предотвратить торжественность встречи, массовость. И это тоже показатель страха власти любой гражданской активности», - считает Хази.

Хази также отметил, что продолжит свою журналистскую работу и выразил сожаление, что за период его заключения свой печатный выпуск прекратила газета «Азадлыг», обозревателем которой он являлся. По его словам, издание выходит в он-лайн версии, кроме того продолжает действовать программа «Азербайджанский час», также появились другие интересные проекты.

«Ситуация в стране мало изменилась за пять лет. Коррупции не стало меньше, тюрьмы все еще полны политзаключенными, говорить о социальной справедливости не приходится, жители богатой ресурсами страны живут в бедности. Так, что работы для журналиста много», - отметил Хази.

Супруга журналиста Нигяр Хази назвала тюремное заключение мужа незаконным.

«Это знаменательный день, который поменяют жизнь наших обоих. Мы оба были незаконно осуждены и провели долги дни за тюремной решеткой… Вместе, преодолевать трудности легко», - сказала Нигяр Хази корреспонденту «Кавказского узла».

Нигяр Ягублу (Хази) в декабре 2012 года была осуждена на 2,5 года по делу о ДТП, в результате которого погиб член партии "Мусават" Айдын Аджалов. Девушка была необоснованно заключена под стражу на время расследования происшествия, хотя признавала свою вину и не пыталась скрыться от следствия, заявляла защита. Семья погибшего и другой участник аварии отказались от претензий к Ягублу. Нигяр риходится дочерью зампредседателя оппозиционной партии "Мусават" Тофигу Ягублу

Политически мотивированным тюремное заключение Хази назвала и его коллега, журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова.

«Сеймура арестовали за критику власти, коррупции, произвола, нарушения прав человека. Но, мы, к сожалению, не смогли ничего сделать для того, чтобы Сеймур обрел свободу гораздо раньше. В тюрьмах, однако, продолжают оставаться журналисты, и мы должны делать все для того, чтобы и они обрели свободу», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Исмайлова.

После освобождения Хази в тюрьмах продолжают оставаться арестованные в связи со своей профессиональной детальностью журналиста Афган Мухтарлы, Араз Гулиев, Зия Асадли, Эльчин Исмаиллы, Икрам Рагимов и Полад Асланов, сообщил председатель Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Мехман Гусейнов.

«Мы требуем для всех них свободу и прекращения практики преследования журналистов за свои публикации, репортажи, расследования», - заявил Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Афгана Мухтарлы в январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. Главный редактор сайта Realliq.info Икрам Рагимов был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за вымогательство. Главред двух азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов был заключен под стражу на 4 месяца.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", опубликованы на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". В разделе "Документы организаций" содержится обновляемый поименный список политзаключенных в Азербайджане.